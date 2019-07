Előző írásunk

2019-07-04: Gasztronómia - Demeter Virág Katalin:

Ízekben, színekben, választékban gazdag nyár derekán minden piac, most valóban érdemes kihasználni a kínálatot, megkóstolni az ismeretlen vagy a nem éppen kedvencek közé tartozó zöldségeket, gyümölcsöket is. Kánikulában sütni, főzni időnként megpróbáltatásnak tűnhet, ezért jó választás, ha egy vegyes zöldségsalátával, némi gyümölccsel megoldjuk az ebédet, vacsorát. Előfordul azonban, ennyivel nem éri be a család apraja-nagyja, így amennyiben mégis készíteni kell valamit, inkább könnyed, gyors ételekre esik a háziasszonyok választása. Ezúttal hasonló receptekből közlünk összeállítást – alapanyagok tekintetében csupa olyasmit ajánlunk, ami mostanában elérhető a piacokon, zöldségesek kínálatában.