Felvételiznek a nyolcadikosok

Akik idén végezték a nyolcadik osztályt, csak akkor jelentkezhetnek, ha tanév végén mindenből lezárták, a korábbiak közül azok, akik a 2019/2020-as tanév kezdetéig nem töltik be a 18. életévüket. Fontos, hogy a magyar tanulók a felvételi űrlapon jelöljék be: anyanyelvükön is vizsgáztak az országosan egységes felmérőn, és kérik, hogy ezt a jegyet vegyék figyelembe a felvételi általános kiszámításakor, egyébként nem mehetnek magyar tannyelvű kilencedik osztályba. Az adatok számítógépes bevitele és az űrlap kinyomtatása után a diákoknak a szülőkkel együtt le kell ellenőrizniük a helyes kitöltést, ezt július 4–8. között tehetik meg. A számítógépes elosztást július 12-én tartják, a bejutottaknak július 15–18. között be kell nyújtaniuk iratcsomójukat az illető iskola titkárságán. A felvételi általánosban 80 százalékot tesz ki a záróvizsga eredménye és 20 százalékot az V–VIII. osztály átlaga.

Háromszéken huszonhárom elméleti osztályban hirdettek helyeket (közülük tizenhat magyar tannyelvű), nyolc hivatásszerű osztályban (hat magyar), tizenkét szakközépiskolai osztályban (nyolc magyar) és huszonhat szakiskolai osztályban (húsz magyar). Utóbbiból három osztályt duá­lis képzésben indítanak: a Berde Áron-iskolában szakács és pincér szakon, a Puskás Tivadar Szakközépiskolában hegesztő szakon, az előbbivel egyesített, egykori Kós Károly Szakközépiskolában hús- és halfeldolgozó, kőműves-kőfaragó-vakoló, valamint ács-asztalos-parkettázó szakon.