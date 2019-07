Július 12-én délután ötödik alkalommal szervezik meg Kézdivásárhelyen a Tekerj egy jó célért! programot – jelentették be a kezdeményezők tegnap a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület székhelyén. A sajtótájékoztatón a fontosabb információkról tájékoztattak a főszervezők, a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) és a Zöld Nap Egyesület képviselői, akik első jótékonysági akciójukat 2014-ben rendezték meg a céhes városban. A városházát Derzsi Gyula alpolgármester képviselte.

Bereczki Kinga, a HKA programigazgatója, főszervező és ötletgazda ismertette: az alapítvány annak szellemében cselekszik, hogy az embereket a jóra ösztönözze, és lehetőséget adjon arra, hogy a jó célért szervezett programokba minél többen bekapcsolódhassanak. Örömét fejezte ki, hogy Kézdivásárhely partnere a HKA programjainak. A jó cselekedet jó következményekkel jár – hangsúlyozta Bereczki Kinga. Indítás előtt a lakosság véleményét is kikérték, hogy az akcióból befolyt pénzt mire fordítsák. A javaslatokat rendszerezték, elérhetővé tették, majd véleményezésre bocsátották. A kézdivásárhelyiek döntöttek arról, hogy mi valósuljon meg. Az idei Tekerj egy jó célért! akció célja játszótér létrehozása és okospad felállítása a Manócska Napközi Otthon udvarán, ahol laptopot, okostelefont és táblagépet lehet majd feltölteni. Az utóbbi helyét az önkormányzattal közösen fogják kijelölni.

Az esemény július 12-én zajlik, 16 és 17 óra között lehet regisztrálni, kerékpározni 17 és 20 óra között, 21 óráig össze­sítik az eredményeket. Berecz­ki Kinga emlékeztetett arra, hogy egy évvel ezelőtt közel ezren tekertek. Akik idén is támogatni óhajtják az akciót, tegyék meg bátran – mondotta Bereczki Kinga –, ezáltal a kerékpárosokat is támogatják, hogy minél több kört tegyenek meg. Minden letekert kör öt lejt eredményez. Egy kör hossza 4,2 km. Akik hét kör fölött teljesítenek, azokat a szervezők külön is megjutalmazzák.

Derzsi Gyula alpolgár­mester örömét fejezte ki, hogy idén is társszervezői lehetnek az akciónak, aminek a közösségépítő szerepét emelte ki, és a városháza teljes támogatásáról biztosította a szervezőket.

Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke elmondta, hogy a legtöbb résztvevő idén is a New Fashion Rt., a Zarah Moden Kft., a Secuiana Rt., a Nexxon Kft. és a Senzo cégek részéről, valamint a Manna Egyesülettől lesz. Az eddigi útvonal nem változott.