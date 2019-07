Igen a külföldi szavazást könnyítő törvényre

A külföldi választókörökben ezentúl nemcsak a voksolásra a belföldiek számára kijelölt vasárnapi napon, hanem az azt megelőző pénteken és szombaton is leadhatják szavazatukat a diaszpórában élők. A törvény az elnökválasztásra is kiterjeszti a levélben történő voksolást, amelyet 2016-ban a parlamenti választások alkalmával vezettek be. A jogszabály ugyancsak előzetes regisztrációhoz köti ezt a lehetőséget, de egyszerűsíti a bejelentkezést. A képviselőház a szenátusi tervezetet módosítva a belföldi voksolásra is kiterjesztette azt az eredetileg a diaszpórának szánt előírást, miszerint a szavazókörök 21 órai zárása után (legkésőbb éjfélig) leadhatják még voksukat azok, akik már a helyiségben tartózkodnak és akik előtte állnak sorban. A képviselőház plénuma tegnap elvetette azt az RMDSZ által támogatott szakbizottsági javaslatot, amely megtiltotta volna az exit poll becslések közzétételét éjfél előtt. Elutasították azt az RMDSZ-javaslatot is, hogy a külföldi választókörzetekben pótlistára feliratkozó szavazók esetében papíralapú adatfelvételt alkalmazzanak. Ezt a megoldást végül csak arra az esetre írja elő az elfogadott törvény, ha az elektronikus rendszer működésképtelennek bizonyul.