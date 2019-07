A 21 napos karantén után ahhoz, hogy a Rahova börtön szerelőműhelyében dolgozhasson, külön engedélyt kapott a jogerősen május 27-én elítélt Dragnea. Dolgozni mindenképp megéri neki: a büntetési időszakban ledolgozott minden négy nap után egy nappal hamarabb szabadul. Az autószerelés a politikus alapszakmájához tartozik: a Bukaresti Műszaki Egyetem közúti szállítási karán végzett, első munkahelye pedig a krajovai Építkezési Szerszámgép- és Szállítási Vállalat autós részlegén volt. Radu Mazăre – aki ellen újabb három ügyben indított bűnvádi eljárást a korrupcióellenes ügyészség – ugyancsak munkával tölti a börtönnapjait: a Rahova fegyintézet szabóműhelyében lepedőket, párnahuzatokat varr és vasal. (Digi24/Főtér)

GONDATLAN PÁLYAÉPÍTŐK. Egy város és tíz község maradt ivóvíz nélkül tegnap a Szászsebes és Torda közötti autópályaszakaszt építő cég hibájából. A kivitelezők a Fehér megyei Vajasd környékén dolgoztak, amikor megsérült egy vízvezeték. A Fehér megyei vízszolgáltató becslése szerint körülbelül 35 órán át nem lesz víz az érintett településeken, mivel a probléma megoldása rendkívül komplex. Rossz hír továbbá, hogy a környező települések víztartalékait is érintheti a vezeték sérülése, a probléma elhárítása után pedig még egy ideig komoly gondok lehetnek a víz minőségével. (Főtér)

ÚJABB ÁMOKFUTÓ TEMES MEGYÉBEN. A Temes megyei rendőrök tegnap egész nap keresték azt a 33 éves ámokfutót, aki késelt is, ütött is, gázolt is. A Ionel Boldeaként emlegetett férfi kora reggel leszúrt egy házaspárt Facsád városkában úgy, hogy a férj belehalt, a feleség kómában van. A házaspár kerékpárral érkezett a parkba, ahol fitneszgépekkel edzett, amikor a férfi rájuk támadt, aztán kerékpárjával átmenekült a szomszédos Temeres faluba, ahol rátámadt egy 80 éves asszony­ra, aki gyomlált a háza előtt. A bottal járó idős nőt saját botjával ütötte az agresszor addig, amíg eltörte az állkapcsát, azután a falu boltjához tekert, ahol a még mindig nála lévő bottal rátámadt egy nőre és egy férfira s elverte őket. Innen egy ismerőséhez biciklizett, akitől elvette a kocsikulcsát, és el akart hajtani az udvarán álló autóval, miután elütötte a ház és az autó tulajdonosát. Itt érték utol a rendőrök, akik rálőttek, de a férfi elszáguldott, aztán mintegy két kilométerrel arrébb a sáncba hajtott és gyalog menekült be a közeli erdőbe. Lapzártakor pár száz rendőr és csendőr volt a nyomában, akik helikopterrel és drónnal is keresték. (Főtér)