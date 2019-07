Orbán Viktor: fordulat várható Európában

Orbán Viktor kiemelte, hogy feszült volt a tárgyalás az uniós csúcson, mert nagy volt a tét. Arról kellett ugyanis dönteni, hogy a következő években kik vezessék az európai intézményeket, és ez sok mindent meghatároz, minden tagállamnak fontos. Az volt a kérdés, hogy olyanok kerülnek-e a pozíciókba, akik szeretik és tisztelik Magyarországot, akik ismerik Közép-Európa történelmét, akik értik a keresztény kultúra fontosságát, akik úgy gondolkodnak a migrációról, mint a magyarok: veszélyt látnak benne. Vagyis a mostani személyi döntésekkel fontos tartalmi kérdésekben foglaltak állást – jelentette ki a miniszterelnök. „Tudtuk tartani azt, amit szerettünk volna, illetve amit vállaltunk” – hangoztatta, hozzátéve: „Olyan vezetők kerülnek az uniós intézmények élére, akik Magyarország szempontjából jó politikát fognak folytatni, vagy legalábbis erre jó az esély. Ugyanakkor a munka nem kicsi és nem könnyű, ráadásul még csupán az elején tartanak.”

Orbán Viktor kiemelte, hogy véleménykülönbségek továbbra is vannak, ezért a jövőben harcok lesznek. Azt mondta, hogy fontos győzelmet arattak, de a nemzetközi politikában mindig új viták jönnek elő. „Viszont most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak” – fűzte hozzá. A miniszterelnök azt hangoztatta, hogy a közép-európai térség, a visegrádi négyek (V4 – Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) szerepe a mostani eseményektől függetlenül is kiemelt. Ez a szövetség sikertörténetnek számít. Bár vannak más országok is, amelyek együttműködnek egymással, egyikük sem annyira szolidáris a partnereivel, mint jelenleg a V4-ek tagjai. A kormányfő úgy értékelt: a visegrádi négyeket most elnöklő Andrej Babiš cseh miniszterelnök érdeme, hogy ilyen nehéz kérdések megvitatása során is sikerült az elejétől a végéig együtt tartani a visegrádi négyek szövetségét. Megjegyezte, hogy a V4-es vezetők együtt 62–63 millió embert képviselnek. A visegrádi szövetségnek nagyobb a forgalma a német gazdasággal, mint Franciaországnak vagy Olaszországnak. A V4-eknél a legnagyobb a gazdasági növekedés, és a munkanélküliség is körükben csökken a legjobban – sorolta Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság elnöki tisztségének betöltésére felmerült a neve két olyan politikusnak, akik Magyarország szempontjából „több mint rosszak lett volna”, hiszen ők korábban már bizonyságát adták annak, hogy nem tisztelik Magyarországot, a magyarokat. Az ő megválasztásukat sikerült megakadályozni, helyettük egy hétgyermekes német családanyát jelöltek – emelte ki Ursula von der Leyenre utalva. Ez már önmagában sokat elárul arról, hogy fordulat várható Európában – vélekedett Orbán Viktor.