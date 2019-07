A piros-fehér mezesek két hétig Ausztriában készültek a július 12-én rajtoló idényre, ahol három edzőmérkőzést is lejátszottak. A László Csaba irányította labdarúgók az edzőtáborban a délvidéki Topolyai SC ellen kétszer is pályára léptek, előbb négygólos mérkőzésen játszottak döntetlent (2–2), majd 1–0-ra veszítettek. Ezt követően ismét ikszeltek, ezúttal a horvát élvonalban érdekelt eszéki NK Osijek együttesével, miután a mérkőzésen a 39. percben Mirko Marić révén előnyhöz jutott az ellenfél, amire a 62. percben Ioan Andrei Dumiter válaszolt (1–1). A Sepsi OSK felkészülési időszaka nem a tervezettnek megfelelően alakult, hiszen a beütemezett felkészülési mérkőzések közül elmaradt az örmény Banants Yerevan, az orosz FK Krasznodar és a PFK Krilja Szovetov Szamara elleni.

Az ausztriai edzőtábor után a Sepsi OSK részt vett a Felcsúton rendezett MOL Kupa nemzetközi felkészülési tornán, ahol először az FC DAC 1904 együttesével játszott. A két csapat tavaly barátságos meccsen már találkozott egymással Dunaszerdahelyen, novemberben a sepsiszentgyörgyi együttes 3–2-re diadalmaskodott. Ezúttal a felcsúti Puskás Akadémia egyik edzőpályáján játszottak, és mindkét csapatnak volt szurkolótábora. Az első félidő gól nélküli döntetlennel zárult, aztán a szünet után az Európa-liga selejtezőjére készülő felvidéki együttes alig hét perc alatt háromszor is betalált. Előbb a szlovák Lukáš Čmelík szerzett gólt, majd az ukrán Stanislav Bilenkyi és a szlovák Ľubomír Šatka is eredményes volt, a háromszéki csapat részéről viszont nem érkezett válasz.

A felkészülési torna második napján a Sepsi OSK a Topolyai SC ellen lépett pályára, a csapatok tíz nap alatt immár harmadszor játszottak egymással. A párharcban eddig még nyeretlen sepsiszentgyörgyiek a harmadik találkozón háromgólos győzelmet arattak, miután László Csaba együttese Gabriel Vașvari és Fülöp István találatával 2–1-re vezetett. A vajdasági csapat részéről Mladen Galić büntetőrúgásból volt eredményes, majd a szünet után Ioan Andrei Dumiter beállította a végeredményt, így a Sepsi OSK győzelemmel zárta a felkészülési időszakot. A háromszéki csapat július 12-én 18.30-tól az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság nyitómérkőzésén az FC Voluntari vendége lesz.

További eredmények, MOL Kupa: MOL Fehérvár FC–Topolyai SC 3–3 (gólszerzők: Futács 12., Elek 30., 66., illetve Szilágyi 28., 32., Lukić 78.), MOL Fehérvár FC–FC DAC 1904 3–1 (gólszerzők: Nego 38., 84., Juhász 72., illetve Bilenkij 50.).

Tandia Szaúd-Arábiában folytatja

A szaúd-arábiai élvonalban érdekelt Al-Hazm hivatalos Twitter-oldalán jelentette be, hogy megszerezte Ibrahima Tandia játékjogát. A Daniel Isăilă irányította együttes három évre szóló szerződést írt alá a francia-mali játékossal, a Digi Sport szerint a 25 éves labdarúgóért 600 ezer eurót kapott a háromszéki klub, továbbá a román sportsajtó azt is tudni véli, hogy Tandia évente 400 ezer eurót keres új klubjánál. Tandia az elmúlt idényben 34 mérkőzésen játszott piros-fehérben, ezeken 11 gólt szerzett és 5 gólpasszt is kiosztott. A támadó 2018 februárjában csatlakozott a háromszéki csapathoz, első idényében 17 meccsen lépett pályára, ötször volt eredményes és két gólt előkészített.