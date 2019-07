Lehajtott fejjel

Néztem, többször is megnéztem, több változatban is az úzvölgyi eseményekről készült felvételeket. Szomorúság, bűntudat, felelősségérzet, cselekvési tehetetlenség kavarog bennem. Kerestem egy arcot, egy tekintetet a temetőt ostromlók között. Senki, aki megállítani akarná az áradatot, még Egervár ostroma is felrémlett bennem, ilyen eszeveszett elszántsággal rohanhattak neki a bevehetetlennek tűnő várfalaknak a felbőszített török seregek, minden bizonnyal, közöttük is akadtak, akik azt sem tudták, hová rohannak, mint most sem. Én azért hiszem, ha az ostromlók között akadtak volna páran, akik tudták, miről van szó, nem lehetett volna ilyen súlyos a monológszerű küzdelem.