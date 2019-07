– Ha minden jól megy, ez lesz az utolsó CL1-es viadalom, mert a szeptemberi listazárásnál az idény három legjobb ilyen kategóriájú versenyének eredményét veszik alapul, és én most bízom a remek írországi szereplésemben. A mezőny nagyon erős lesz, hiszen az indulók között ott van a 2017-es maláj világbajnok, Aziz Awang, de a hatszoros olimpiai bajnok brit Jason Kenny is. Mindenképp dobogóra szeretnék állni Dublinban, s úgy érzem, hogy megvalósítható ez a célkitűzésem, mivel most gyorsabb vagyok, mint Tajvanon – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Norbert, akinek ezúttal Madaras Dániel lesz a segítője.

Szabó támogatói: Bertis, Conico, In-Nova, Depo, High Energy, Sport Világ, Román Kerékpáros-szövetség) szombaton keirinben, míg vasárnap sprintben teker a pontokért az ír fővárosbeli szabadtéri pályán. (tibodi)