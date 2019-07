Sikeres kongresszus

Bizony, ha ez történik, fennállt volna annak veszélye, hogy kormány nélkül maradunk, mert az ellenzéknek egyáltalán nincs kormányozhatnékja. Azt nem tudni, miért. Azért-e, mert fogalma sincs a kormányzásról, vagy azt szeretnék, hogy a mostani kormány még jobban leszerepeljen, és ők majd a következő választásokon elsöprő győzelmet aratva kirángatják az ország szekerét a kátyúkból, amibe a szociáldemokraták belevitték?

Az ellenzék máris köszörüli torkát. Ludovic Orban olyasmiket eregetett az éterbe, hogy Viorica Dăncilă száz százalékban Liviu Dragnea terméke, és „majdnem selejt”. Szerinte a Szociáldemokrata Párt „aljas és hazug kozmetikázási folyamatban” leledzik, mert a mostani pártvezetést a volt elnök, Liviu Dragnea tette oda. Érdekes, hogy elnökünket, Iohannist nem nagyon hallottuk gratulálni (ahogy illett volna) a nagyságos asszony sikeréhez. Bár ő nagyon elfoglalt volt, hisz Brüsszelbe ingázott, hogy az unió vezetőségének megválasztásán a többséghez csatlakozzék. Ő is támaszthatott volna egy-egy feltételt, mint mondjuk a bolgár miniszterelnök, Bojko Boriszov, aki szavazatáért Bulgária schengeni övezetbe való felvételét kérte. (Úgy látszik, Iohannisnak ez nem annyira fontos, mint nekünk.)

Mostanig mindenki azon sopánkodott, hogy Romániának ilyen gyenge miniszterelnöke még soha nem volt, de kiderült, hogy mégiscsak Dăncilă asszony volt a legjobb a jelöltek között, mert a legtöbbet, 2828 szavazatot kapott. Mióta mentorát, Dragneát börtönbe zárták, önállósodott és egészen megtáltosodott. Bakijait egyszerűen aranymondásoknak tekinthetjük, és őt hallgatván, egész jól el lehet szórakozni. Mennyit veszítünk, ha a hölgy nem marad meg államférfinak!

Most még egyszer bebizonyosodott, hogy Románia legalább annyira a korlátlan lehetőségek országa (vagy a korlátlan lehetetlenségeké?), mint Amerika, hisz ő is – mint a karriermesékben – alulról kezdte, és lám, Dragnea úr (korábbi atyaúristen) hogy felvitte a dolgát! A kongresszuson Dăncilă asszony büszkén mesélte el, hogy amikor a Szociáldemokrata Párt tagja lett, együtt indult el kollégáival plakátot ragasztani, majd a helyi és utána megyei tanácsosságtól európai parlamenti képviselőségig vitte, és most párttársai akaratából miniszterelnökké vált. Aztán arról sem feledkezett meg, hogy bár egy ígéretecskét ne hullajtson el, mondván: elkötelezi magát egy autópálya megvalósítására, amit – mint mondta – „elejétől a végéig megépítenek”. Mert nálunk vannak ám olyan autópályaszakaszok, amelyek a mezőben kezdődnek és a semmiben végződnek.

Különben még több okos hozzászóló szórakoztatta a kongresszuson résztvevőket. Egyikük, aki szintén pártelnök szeretett volna lenni (Codrin Ștefănescu), megköszönte annak a 466 kollégájának, aki rá szavazott, hogy „bátor és gerinces emberek”. De megköszönte azoknak is, akik nem adták neki voksukat, és „megmutatták borzalmas arcukat, amivé válunk nemsokára”: gyávák, megbízhatatlanok, pofátlanok leszünk.

Aztán olyan vélemény is elhangzott egy másik jelölt részéről (Șerban Nicolae), hogy a kongresszuson résztvevők mind ismerik egymást, s ezért bátran állította: az SZDP becsületes emberek pártja, akik becsületes munkából élnek.

A kongresszuson egyedül csak a kisebbik kormánypárt vezére, Călin Popescu-Tăriceanu említette az okkult struktúrák, a titkosszolgálatok elleni harcot. Lehet azért, mert azoknak mostanra már sikerült beszervezniük Dăncilă asszonyt is (ahogy korábban egyik párttársa ezzel már megvádolta), de így legalább megnyugodhatunk, mert nem fogják háborgatni őt.

Végül is most aztán minden hőbörgő lecsillapodhat, mert pártfőnökként megígérte, hogy az igazságügyi törvényhez nem piszkálnak hozzá sürgősségi kormányrendeletekkel. És biztos, nem lesz amnesztiatörvény sem. Hát hogyisne, hogy kiszabaduljon a börtönből Liviu Dragnea, és visszafoglalja tőle pártelnöki székét!