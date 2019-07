A községháza hirdetőtábláján közzétett adóslistán két cég szerepel – elmaradásuk egyenként meghaladja az ötezer lejt –, a magánszemélyek közül nyolcvanketten halmoztak fel legalább ezerlejes adósságot az önkormányzattal szemben. Bihari Edömér polgármester elmondása szerint a lista elkészítése még nem éreztette hatását: csak azok tettek eleget kötelességüknek, akik adósságuk rendezése nélkül nem tudták ügyeiket a hivatalnál megoldani. „Az adósok közt sok az elszármazott és a külföldön élő, ezért hozzájuk nehezebben jut el a lista elkészítésének és közzétételének híre, illetve őket kevésbé zavarja, hogy azon szerepelnek. Én mégis abban bízom, hogy ez a lista záros határidőn belül rövidülni fog” – nyilatkozta a községvezető.

A tanács május végén tartott ülésén döntött arról, hogy akik külterületeik telekkönyvezését saját költségükön megoldják, azokra a jövő esztendőtől kezdve öt éven át nem vetnek ki adót. Bihari Edömér szerint az adómentesség megszerzése némi utánjárást megkövetel – bizonyítani kell, hogy tényleg eleget tettek a követelményeknek –, de úgy véli, megéri vele foglalkozni, hiszen a mentességen túl a felek javát szolgálja, ha a telekkönyvezést elvégezik.

Az európai parlamenti választások előtt tartott erdővidéki polgármesteri találkozón Balázsi Dénes bardoci polgármester vetette fel, hogy több polgármesteri hivatal nem tesz eleget a szerződésben vállaltaknak, és nem támogatja a baróti kórházat. Nagyajta önkormányzata nem módos, mégis kitart a támogatás további folyósítása mellett, ám csakis akkor, ha a többiek is fizetnek. „Fontos, hogy a baróti kórház megmaradjon, s a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa az erdővidéki emberek számára. Ezért hajlandóak vagyunk továbbra is kifizetni azt az össze­get – 14 240 lejről van szó –, amit annak idején vállaltunk. Elvárjuk viszont, hogy a többi önkormányzat is haladéktalanul befizesse elmaradását, hiszen annak be nem tartása a megállapodást magát teszi értelmetlenné. Amíg ez nem történik meg, mi felfüggesztjük a befizetéseket” – mondotta Bihari Edömér.