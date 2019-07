Amerikai figyelmeztetés Iránnak

Felidézte egyúttal Hasszán Rohani iráni elnök szerdai bejelentését is, miszerint Teherán a továbbiakban is dúsít majd uránt, mégpedig „annyit, amennyit akar”. Szerdán az iráni elnök azt is közölte, hogy országa a legkorábban vasárnap megkezdi a nagyobb mértékben dúsított urán előállítását. A perzsa állam jelenleg 3,67 százalékosra dúsítja az uránt, ezt teszi lehetővé a 2015-ben megkötött többhatalmi egyezmény. Iráni tisztségviselők azonban jelezték: 20 százalékos dúsításra készülnek. Ezzel közelebb jutnak az atomfegyverekhez szükséges, 90 százalékos urán előállításához.