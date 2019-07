Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a legszeretettebb társ, jó testvér, apa, rokon,

becsületes, hű barát,

RÁCZ ATTILA

48 éves korában tragikus

hirtelenséggel elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait vasárnap 12.30 órakor kísérjük utolsó útjára illyefalvi családi otthonából

a református temetőbe.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a családi háznál.

A gyászoló család

DVK

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, sógornő, rokon,

özv. KERESZTES JÁNOSNÉ

DOMOKOS ERZSÉBET

életének 86. évében rövid betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2019. július 7-én, vasárnap 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint a közös temető ravatalozó­házától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4312728



Köszönet

Köszönet és hála mindazoknak, akik drága halottunk,

id. ÖTVÖS MÓZES temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, mérhetetlen fájdalmunkban osztoztak, a vigasz szavaival enyhítették elvesztése miatti bánatunkat. Egy nagy ember hagyott itt minket, aki családját, közösségét, a gazdatársadalmat minden önös érdek elé helyezte, utolsó leheletéig harcolt érdekükben. Sokunknak hiányozni fogsz, semmi nem pótolhatja személyiségedet, szerető gondoskodásodat. Szívünkben örökké élni fogsz. Mi elfogadtuk Isten akaratát, de lelkünk soha nem fogja feldolgozni elvesztésed miatti szomorúságát. Nyugodj békében.

A bánatos család

4265/b

Köszönetet mondunk mindazoknak akik drága halottunk, a baróti születésű SZABÓ LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fajdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

20267

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik SOLYMOSI KÁROLY temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a jó barátoknak, akik a nehéz percekben mellettünk voltak.

A gyászoló család

4312734



Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezem a kézdivásárhelyi MOLNÁR (KOVÁCS) LÁSZLÓNÉRA halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye

635

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdiszentléleki születésű TÜZES MARGITRA halálának negyedik évfordulóján. Hiányát mindig érezzük, emlékét mindig őrizzük.

Özvegye, gyermekei

és unokái

4312652

Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi LŐRINCZ ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4312700

Ha emlegettek, köztetek leszek, ne sírjatok, én már nem szenvedek. Búcsúztam volna, de erőm már nem engedett, csak a szívem súgta: Isten veletek. Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZÉP LÍVIÁRA halálának első évfordulóján.

A gyászoló család

4312702

Kegyelettel emlékezünk a gidófalvi születésű sepsiszentgyörgyi MOLNÁR MARGITRA (volt LAKATOS, szül. PETŐ) halálának 25. évfordulóján.

Fia, Jenő és családja

4312722

Oly szomorú nélküled élni, téged mindenütt hiába keresni. Téged várni, ki már nem jössz többé, szeretni fogunk mindörökké. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi MENEK

CSONGORRA halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4312693

Ha emlegettek, köztetek leszek, ne sírjatok, én már nem szenvedek. Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta halkan: Isten veletek. Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kökösi id. MOLNÁR SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Gyászoló hozzátartozói

4312723

Lelked, remélem, békére talált, s te már a mennyből vigyázol ránk! Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökkön-örökké emlékezünk! Fájdalommal emlékezünk az árkosi RÉTYI ERZSÉBETRE (szül. SZÉP) halálának nyolcadik évfordulóján.

Szerettei

4312727

Nem foghatjuk már dolgos két kezed, nem simogathatjuk őszülő fejed, nem tekint ránk aggódó szemed, búcsú nélkül mentél el, maradt a csend, mindent köszönünk neked. Fájó szívvel emlékezünk a pákéi ÖRDÖG ELEK MIKÓSRA halálának harmadik évfordulóján.

Szeretett családja

4312733

„Köszönjük neked, régi iskolánk, hogy ha az élet vihart hoz reánk, úgy gondolhatunk vissza rád: emléked friss erőt és kedvet ád, és a fátumok bármit is akarnak, mi megmaradunk embernek s magyarnak.” (Jancsik Pál) A Székely Mikó Kollégium 1964-ben érettségizett véndiákjai az 55 éves találkozó alkalmával kegyelettel emlékeznek az idők folyamán elhunyt osztályfőnökökre: CSURULYA EDIT, KOMÁN ÁRPÁD, BECSEI PÁL és volt osztálytársaikra:

ANTAL DEZSŐ, BENCZE LÁSZLÓ, BODOSI SÁNDOR,

CSEGEZI LÁSZLÓ, GÁLL

GYULA, KEREKES EDIT, MÁTÉ JÁNOS, RUZSA ERNŐ, SÁNTA ISTVÁN, ANDORKÓ GYÖRGY, BOTOS MIHÁLY, GÁBOR

JÁNOS, GÁLL PIROSKA, FÜLÖP VERONKA, KISGYÖRGY

SÁNDOR, MAKÓ MÁRIA, NÉMETH DÁVID, NÉMETH FERENC, PÁLL ILONA, SZÁNTÓ JÓZSEF, VÉN MÁRTA, BIRÓ TERÉZIA, FÜREDI KLÁRA, LUSZTIG ANIKÓ, INCZE ÉVA. Mosolygós arcvonásuk és barátságuk szívünkben élni fog. Emlékükre a Vártemplom mellett felállított kopjafára 2019. július 6-án 13.30 órakor koszorút helyezünk el.

Az osztálytársak

4312662

„A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor. 13.) Fájó szívvel emlékezünk BOTKA LÁSZLÓ színművészre halálának 11. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké él.

Szerettei

4312691

Fájó szívvel emlékezünk az egerpataki DEMETER SÁRÁRA halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4312729

Ma hat hete kísértük utolsó útjára szeretett férjemet, JANCSÓ DEZSŐ SÁNDORT. Ezúttal is köszönöm azoknak, akik temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és megpróbáltak vigasztalni az­óta is. Nyugodjék békében.

Bánatos özvegye

4312661