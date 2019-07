A főúttól nem messze lévő kúria felújítási tervét ifj. Gál Zoltán kézdivásárhelyi tervezőmérnök készítette, a korszerűsítésre kiírt versenytárgyalást a Baumeister cég nyerte meg, a munkát tavaly kezdték el. Többek között teljes egészében kicserélték a tetőzetet, és újraépítették az 1970 körül eltüntetett tetőablakokat is.

A 17–18. század fordulóján vagy a 18. század első felében épült kúriának előreugró, nyitott tornáca van, amely eredeti alakjában maradt meg, két vaskos oszlopra nehezedő timpanonnal és lépcsőfeljáróval. Az épületet a falu vásárolta meg a Konnáth családtól az alsó iskola működtetésére a 19. század végén. Az udvarház – amely nem is olyan régen még a 3-as számú iskolának adott helyet, a tatarozás előtt pedig az óvoda működött benne – lepusztult állapotba került, így a beavatkozás már nem tűrt halasztást. A felújításnak köszönhetően a Farkas–Konnáth-udvarház visszanyerte egykori pompáját.

Fábián Sándor polgármestertől megtudtuk, hogy a kúria keleti szárnyában továbbra is óvoda működne, viszont a nagy teremben, illetve a nyugati szárnyban kulturális rendezvények kapnának teret. Az új bútorzat és a hangosítófelszerelés is megérkezett, és a felújított épületben tárolják majd a néptáncegyüttes ruháit.