Magyar ünnep Nagyszebenben

Az esemény megnyitó gálája csütörtök este zajlott a Thália dísztermében, ahol a szervező HÍD Egyesület, helyi, valamint távolabbi meghívottak köszöntötték az egybegyűlteket. Oltean Csongor Kovászna Megye Tanácsának üdvözletét tolmácsolta, Tamás Sándor megyeitanács-elnök nevében gratulált a HÍD Egyesületnek a kitartó évtizedes munkájáért. Hangsúlyozta: Háromszéken is fontos az Összetartozunk – Székelyföld–szórvány partnerségi program, ennek jegyében idén is támogatják a rendezvényt a Kovászna Megyei Művelődési Központ révén. Idén a csernátoni Haszmann Pál Múzeum mutatkozik be, a talpalávalót a Folker együttes zenészei biztosítják, és jelen vannak a Százlábú együttes táncosai is Háromszékről. Végezetül kiemelte: „A magyar nemzeti összetartozást nem lehet tőlünk elvitatni, bár az utóbbi időben sokszor sokan próbálkoztak ezzel, nekünk az a dolgunk, hogy megéljük magyarságunkat, büszkék legyünk gyökereinkre, és tudjuk, hová tartozunk.”

Utolsóként lépett a közönség elé a rendezvény főszervezője, Serfőző Levente, aki szerint ez az esemény is annak a bizonyítéka, hogy szórványban, Nagyszebenben is meg lehet élni magyarként.

A megnyitóbeszédek után a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes Ember az embertelenségben című előadását mutatta be.

A gasztrofesztivál szabadtéren folytatódott másnap az Astra Skanzen falumúzeumban, ahol az intézmény vezetősége a korondi ház udvarát ajánlotta fel a rendezvény helyszínének. Bemutatkozott a csernátoni Haszmann Pál Múzeum, Kön­czei Elemér karikatúráiból nyílt kiállítás, bemutatták a legrégebbi, Erdélyben nyomtatott szakácskönyv román fordítását is. Pénteken nyílt meg a skanzen falusi vásárterének magyar kézművesutcája, valamint a magyarországi vendégek bemutatóstandjai: Szolnok, Pécs, Makó, Kecel, Mezőbergenye, Bácskossuthfalva.

Ma a főzőverseny csapatainak szurkolhatnak a látogatók, lesz pálinka- és borkóstoló is. A gyermekekről sem feledkeztek meg a szervezők: hagyományos gyerekjátékok, íjazás, jurtaépítés színesíti a kínálatot. Vasárnap az állandó programok mellett tíz magyar séf tíz magyar ételkülönlegességet készít el.

Huszár Szilamér