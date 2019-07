Új könyvesbolt Sepsiszentgyörgyön

A Gutenberg Kiadó közel tízéves fennállása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kiadványai színvonalas illusztrációval jelenjenek meg, így hát természetes, hogy a tegnapi könyvesbolt-megnyitón egy kis tárlatot is bemutattak az érdeklődőknek a kiadó több könyvének képi anyagát megalkotó Kürti Andrea rajzaiból. A könyvillusztrálás mellett gyerekruhákat és színházi jelmezeket is tervező Kürti Andrea alkotói világát Zakariás Ágota művészettörténész ismertette az eseményre nagy számban összegyűlt közönséggel, méltatásában kiemelte, Kürti Andrea minden könyvhöz önálló vizuális világot teremt.

A könyvesbolt megnyitásának előzményeiről Tőzsér Kinga tulajdonos a Háromszéknek elmondta, az ötletet az adta, hogy csíkszeredai boltjukba sok sepsiszentgyörgyi jár vásárolni, így tavaly novemberben eldöntötték, itt is boltot nyitnak. Az előkészületek alatt tudták meg, hogy Sepsiszentgyörgyön az elmúlt negyedévben a meglévők mellett még két másik könyvesbolt is megnyílt, így – utólag – úgy tűnik, bátorság volt bevállalni a sepsiszentgyörgyit. Tőzsér Kinga azonban bízik benne, hogy akárcsak többi könyvesboltjuk, ez is sikeres lesz. Kínálatukról elmondta, elsősorban szépirodalmat és gyerekirodalmat forgalmaznak, az erdélyi kiadók kilencven százalékának kiadványai megtalálhatóak polcaikon, de ha bárki különleges könyvigénnyel fordul hozzájuk, jó kapcsolatrendszerük révén megpróbálnak eleget tenni a rendelésnek.