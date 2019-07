Mi van a ládafiában?

A Kálnoky-vendégház muzeológusa, Lakatos Csilla elmondása szerint több szakember is jelezte, felkérésükre kész értekezést tartani, kerekasztal-beszélgetésekre is sor kerül, gyerekeknek és felnőtteknek kézműves-foglalkozást tartanak, megismétlik a tavaly a legkisebbek körében nagy népszerűségnek örvendő pónilovas programot és kiállítást is szerveznek.

Ez utóbbi sikeréhez feltétlenül fontos, hogy az erdővidékiek a szervezők partnereivé váljanak: az anyaggyűjtéshez kell segédkezet nyújtaniuk. Arra kérik az asszonyokat, hogy nyissák meg előttük a ládafiájukat, s engedjék meg, hogy a régi székely ruhákat lefényképezzék, majd osszák meg azok történeteit velük. „Azt szeretnénk, hogy számba vegyük Erdővidék szőtt és varrott értékeit, ezért arra kérünk mindenkit, mutassa meg nekünk, mi mindent őriztek meg az örökségbe kapott holmiból. Fontos, hogy tudjuk a történeteiket is: ki és mikor hordta, ki készítette, mennyibe került, az arra valót miből teremtette elő. Bizodalommal nyithatnak kaput, ha bekopogunk, mert nem akarunk semmit megvenni vagy elvinni, hiszen mi fontosnak tartjuk, hogy a ruhák a családokban őrződjenek meg – és főként viseljék őket! –: csak azt szeretnénk, hogy lefényképezzük és megmutassuk a szép iránt érdeklődőknek” – mondotta Lakatos Csilla.