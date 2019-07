VILÁGREKORDER A MEDVE-TÓ. A világrekordokat tömörítő és csoportosító legnagyobb szervezet, a World Academy Record hivatalosan is elismerte, hogy a világ legnagyobb heliotermikus tava a szovátai Medve-tó. Örömmel számolt be a fejleményről Fülöp László szovátai polgármester, aki úgy tudja, még egyetlen hasonló tó van Kanadában, de az valamivel kisebb.

A gyógyhatásáról messze földön ismert tó 4 hektáron, kiterített medvebőr formájában terül el, 18 méter mély, és a heliotermikus jelenség miatt a tó vize 35 Celsius-fokra is felmelegszik. Az is csodának számít, hogy míg a szakértők szerint egy ilyen sós tó élettartama 70 év szokott lenni, a Medve-tó már 144 évet töltött idén. (Székelyhon)

TRAGÉDIA AZ ORVOSHIÁNY MIATT. Közvetlenül azután elhunyt a Botoşani megyei Vornicei község 57 éves polgármestere, hogy csütörtök délután kilépett a săveni-i városi kórházból, ahol nem volt ügyeletes orvos. Toader Leampăr rosszul lett, így került a săveni-i kórházba, ahol csak egy asszisztens vizsgálta meg. Megnézte a vércukrát, megvizsgálta EKG-val, majd a polgármester távozott, de csak a lépcsőig jutott, ahol elvesztette az eszméletét. A kórházban tartózkodó két asszisztens és az ápoló kihívta a mentőt, a mentősök 50 percig próbálták újraéleszteni, sikertelenül. A helyiek szerint a kórház soha nem volt olyan gyalázatos állapotban, mint manapság, és mióta megszűnt az orvosi ügyelet, sokan kénytelenek máshova fordulni segítségért. (Főtér)

NEM A PLAGIZÁLÁST VIZSGÁLTÁK, DE AKKOR MIT IS? Bemutatta a belügyminisztérium annak a kivizsgálásnak az eredményét, amelyet az Alexandru Ioan Cuza Rendőr-akadémián végzett a szaktárca ellenőrző testülete a doktori dolgozatok ügyében. A jelentést Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő ismertette, hangsúlyozva: az ellenőrző testület megállapítása szerint „nem történt meg a plágiumügyek korrekt kimutatása”, „a rendőr-akadémián csak formális döntések születtek a plágium tényének ellenőrzésekor a 2011–2018 között keletkezett doktori dolgozatok, éspedig a vezető funkciókat betöltő alkalmazottak doktori dolgozatai esetében.” Leszögezte, a belügyi ellenőrző testület csak szervezéssel és adminisztráció­val kapcsolatos kérdésekben vizsgálódott, nem fogalmazott meg végkövetkeztetést sem a plagizálások meglétéről, sem azok hiányáról. (Agerpres)