Újabb büntetés magyarellenességért

Azzal vádolja az ott elő magyarokat, nem elég, hogy a román zászlót, a szimbólumokat és a román nyelvet száműzték már a régióból, most a román emberek földi maradványait is elüldöznék Hargita megyéből. Folyamatosan kétségbe vonja a történelmi igazságokat, és azt állítja, hogy Székelyföldön olyan elmagyarosítási folyamat zajlik, amelyet már nem lehet megállítani. Banciu egyetlen, a valóságnak megfelelő állítása csupán annyi volt, hogy az úzvölgyi temető szerinte is Hargita megyében van.