Fellendítenék a női labdarúgást

A döntés értelmében egy év múlva az első osztályú férficsapatok csak abban az esetben kapnak indulási jogot az első osztályban, ha beneveznek egy legalább húsz játékost foglalkoztató női csapatot a tizenöt év alatti országos bajnokságba. A szakszövetség hivatalos oldalán található közleményben az is olvasható, hogy a csapatok együttműködhetnek a már létező női klubokkal – az első, a második és a harmadik ligában szereplőkkel egyaránt –, azzal a feltétellel, hogy a csapat a férfi élvonalban szereplő együttes nevével nevez be az utánpótlás-bajnokságba. Az újítás a következő években tovább folytatódik, ugyanis a 2021–2022. évi szezonban az első ligás férficsapatoknak kötelező módon már felnőtt együttesük kell legyen a női labdarúgás három osztályának egyikében, valamint a tizenöt év alatti pontvadászatban is. A 2022–2023. évi idényben U15-ben és U13-ban is kötelező lesz az együttesek szereplése, emellett a felnőtt női csapatokat a három osztály egyikében is nevezniük kell. A már létező női klubokkal továbbra is együtt lehet működni, azzal a feltétellel, hogy a benevezett csapat a férfi első ligás gárda nevét viseli. Az említett változtatásoktól a szakszövetség a romániai női labdarúgás fellendülését, a bajnokságok és csapatok megerősödését várja. (miska)