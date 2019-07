A legidősebb, ahogy az elmúlt években többször, idén is Kovács Anna volt, aki 83 évesen jött el a rendezvényre. Díjazták a lakosság lélekszámához viszonyítva legnépesebb küldöttséggel részt vevő települést is: ebben az évben Csíkdelnéről érkeztek a legtöbben, ők lesznek a jövő évi Ezer Székely Leány Napjának házigazdái. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes gálaműsora végén András Mihály igazgató virágcsokorral köszöntötte az együttes tagjai közül György Pirost, Gábos Endrét és Péter Lászlót abból az alkalomból, hogy hivatásos táncosként utoljára vettek részt a székely néphagyományok csíkszeredai seregszemléjén, valamint Antal Zsoltot, aki a jövő évben fog visszavonulni. (Maszol)

ISMÉT ÁLLAMI TULAJDONBA KERÜL. A csucsai birtokot, amely egy időben Ady Endre és felesége, Boncza Berta (Csinszka) otthona volt, a költő halálát, majd a trianoni diktátumot követően az özvegy eladta Octavian Goga költő-politikusnak, néhai férje ismerősének – írja a Főtér portál. Goga özvegye, Veturia Goga – a kastélyban található gyűjtemény megmentése céljából – 1966-ban a román államnak adományozta a birtokot, azzal a kikötéssel, hogy Goga-emlékmúzeumot működtetnek benne. Veturia testvérének leszármazottjai, Florin és Radu Mureșan azonban 2005-ben visszaigényelték a birtokot. A bíróság először a Kolozs megyei önkormányzat javára döntött, a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék 2014-es döntése értelmében viszont a Kolozs Megyei Tanács elvesztette a birtok tulajdonjogát. A Kolozs megyei bíróság pénteki jogerős döntése értelmében a Boncza-birtok, illetve a benne található múzeumi gyűjtemény tulajdonjoga visszaszállt a megyei tanácsra. (Főtér)

ÁMOKFUTÓ MEDVÉK. Két helyszínen is embereket sebesítettek meg a nagyvadak szombaton. Az egyik támadás a Szeben megyei Holcmányban történt, ahol szombat este két gyereket támadott meg egy medve, amelyet egy kutyafalka üldözött. A 16 éves lány és 9 éves öccse az állataikra vigyáztak éppen, amikor felbukkant a vadállat, és rájuk támadt. A támadás után a vad a közeli erdőbe menekült. A szerencsére csak könnyebben sérült gyerekeket kórházba szállították, ahol ellátták a sérüléseiket. A másik medvetámadás szintén szombat este történt, a Suceava megyei Broşteni közelében. Két hegyi csendőr éppen járőrözött, és leparkoltak a járőrkocsival, hogy gyalog folytassák útjukat, amikor az erdőből kirohant egy medve, rátámadt egyikükre, vállon harapta, a karját és a lábát pedig végigkarmolta. Ekkor társa pisztolyt rántott, és lelőtte az állatot. A hatóságok szerint ezzel megmentette a megtámadott csendőr életét, akit kórházba szállítottak. (Főtér)