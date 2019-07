Lyukas a kormány zsebe

A központi költségvetés hiánya jelenleg közel háromszorosa a tervezettnek: 11 milliárd lej. Ezt az összeget 4 milliárdra kellene visszafaragni ahhoz, hogy Románia idei deficitje ne haladja meg az Európai Unió tagállamai számára előírt 3 százalékot, és ehhez a művelethez négy hét sem áll rendelkezésre, az első költségvetés-kiigazítást ugyanis július végére ütemezte be a kormány. Az már biztosnak látszik, hogy a rögeszmésen ismételgetett gazdasági növekedés dacára megszorításokra lesz szükség: Teodorovici – aki egy bő hete a fő kormánypárt második, tehát „vágni és akasztani” képes embere is – hirtelen sokallni kezdte az államapparátust, a minisztériumok és alkalmazottak számát, és utasításba adta a többi tárcavezetőnek, hogy gondolkozzon el a kiadások csökkentésén. Be is indult az ötletelés, és vele együtt a kiszivárogtatással végzett tesztelés. Szóba jött többek között az Első iskolatáska program eltörlése is – ez már 9,3 millió lejes terhet venne le a költségvetésről –, és az is, hogy a nyugdíjas vagy munkaképtelenné vált szülők és nagyszülők eltartását a (mulasztás esetén börtönnel fenyegetett) leszármazottakra hárítsák. Erről már törvénytervezetet is kidolgoztak az SZDP honatyái, a fogadtatás láttán azonban a párt csúcsvezetése elhatárolódott a kezdeményezéstől.

A kérdés azért különösen érzékeny, mert a megígért nyugdíjemelés már az idén 8,4 milliárd lejjel több kiadást jelent, ami 2022-ig 81 milliárd lejre dagad – ha akkor még ugyanez a párt lesz hatalmon, és ha tartani fogja az ígéreteit. Egyelőre nem úgy fest: bár erről csak suba alatt beszélnek, a kormány egyre-másra veszi fel a kölcsönöket, és ezekért egyre magasabb kamatot fizet. A következményeket mindenki láthatja: az euró, amely három éve – a Dragnea-korszak előtt – 4,52 lej volt, most 4,72 lej, és a pénzügyi elemzők szerint jövőben 4,81 lesz. A kormány gátat tudna vetni ennek, és arra is lenne módja, hogy okosabban ossza be a pénzt, de nem ezt teszi, hanem az unokáinkat is eladósítja a klientúra érdekeiért.

A nyugdíjaknál maradva: idén 4,68 millió nyugdíjassal számol az állami nyugdíjpénztár, és mintegy 180 ezer különnyugdíjra is jogosult személlyel. Utóbbiakra (amit e kiváltságosak a rendes nyugdíjuk mellett kapnak) már 2017-ben 6,6 milliárd lejt költöttek az adófizetők pénzéből, és azóta bővült a kedvezményezettek köre is. A 7 milliárdos költségvetési hiány tehát nagyon egyszerűen: a mélyen igazságtalan különnyudíjak felszámolásával eltüntethető lenne. Ez a megoldás azonban fel sem merült, pedig nem csupán az államháztartásnak tenne jót, a népszerűségét rohamosan veszítő SZDP is nyerne vele. De lehet, hogy nem is akar. Fizesse a rossz kormányzás számláit más...