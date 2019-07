Hivatásuk a gyermeknevelés

A mikóújfalusi Gábor Nárcisz Márta tizenkilenc éve hivatásos nevelőszülő, jelenleg egy tizennyolc éves fiút és egy tizenhárom éves kislányt nevel. A fiú hat hónapos korától, a kislány hathetesen került hozzá, korábban még nevelt egy kislányt, akit ötéves korában a természetes szülei hazavittek. Nincs saját gyermekük, ezért választotta ezt a hivatást.

A faluban rajta kívül még ketten nevelnek elhagyott gyermekeket, tartják velük a kapcsolatot, az oltszemi találkozón is többnyire együtt voltak. Férje, Gábor Álmos lapunknak azt mondta, amíg a gyermekek tanulnak, addig biztosan maradhatnak náluk, utána sem lesz könnyű lemondani róluk, mert nagyon hozzájuk nőttek.

A hatvanhét éves sepsiszentgyörgyi Szabó Erzsébet tizenöt éve nevelőszülő, egy testvérpárt nevel, akikről csecsemőkoruktól gondoskodik. Sok öröme volt bennük, de gond is volt bőven, mert a fiút háromszor műtötték. Háromévenként meg kell újítania a szerződését a gyermekjogvédelmi igazgatósággal, ezen a héten újból kéri, hogy folytathassa hivatását, mert a gyermekek még tanulnak. „Sajnáljuk, nem hagyhatjuk el. Akárhova elmegyünk velük, nem szégyenkezem, úgy látszik, jól neveltük őket” – mondotta. Szabó Erzsébetnek két saját gyermeke van, mindketten egyetemet végeztek.

Gelencén tizenkét családban nevelkednek állami gondozott gyermekek, olyan nevelőszülő is van, akinek a lánya is ezt a hivatást választotta. Tamás Zsuzsa tizennégy éve nevelőszülő, egy testvérpárt nevel, akik kicsi koruk óta nála vannak. Molnár Szidóniának van egy nyolc- és egy tizenkét éves saját gyermeke, de idén áprilisban úgy döntött, még két kicsit szívesen nevelne, ezért ő is beállt a rendszerbe, két kisfiút nevel hivatásosként. A szülők is segítik, az egész család elfogadta a gyermekeket, így könnyebben boldogulnak. Lapunknak azt mondta, másokat is arra biztat, vállalják ezt a hivatást, mert ennél szebb dolog nincs, mint a gyermeknevelés. A szintén gelencei Lukács Katalin tizennégy éve nevelőszülő. Őt is megkérdeztük: „Úgy gondoltam, mivel szeretem a gyermekeket, ez jó megoldás. Otthon maradhattam, a saját négy gyermekemet is rendezhettem. A férjem lebetegedett, és jó volt, hogy mellette maradhattam. Soha nem bántam meg, hogy ezt a hivatást választottam, pedig nem könnyű, mert az egyik nevelt gyermekem fogyatékos, izomsorvadása van, segíteni kell neki mindenben. Megszoktuk és végezzük a dolgunkat. Most a nagy lányom is nevelőszülő.” A harminchat éves Bara-Kádár Tünde, Lukács Katalin lánya három éve nevelőszülő, három saját gyermeke mellett nevelt még két állami gondozottat, jelenleg azért csak egyet, mert a két és fél éves kisfiút nemrég örökbe fogadta egy gyulafehérvári család. „Most csak a kislány van nálam, az enyéimmel együtt úgy nő fel, mintha testvérek lennének, úgy szólít, hogy édesanya”.

Az oltszemi találkozón a gyermekjogvédelmi igazgatóság oklevéllel köszönte meg a munkáját a tizenöt-húsz éve hivatásos nevelőszülőként tevékenykedő anyukáknak. A sepsikőröspataki Főcze Julianna az elsők között lépett be a rendszerbe. Négy gyermeket tőle vittek el örökbefogadó családok, kettőt Franciaországba, egyet Floridába, egyet Sepsiillyefalvára. Mivel férje is hivatásos nevelőszülő, jelenleg is négy gyermeket nevelnek. Közülük csak egy nem töltötte be a húsz évet. „Még tanulnak, még segítjük őket, megpróbáljuk kihozni belőlük a maximumot. A nagyobbiknak el volt maradva a román érettségije, most vizsgázott, várjuk az eredményt. Egy fiam Vácon tanul, hároméves lovász szakiskolát végzett, és visszairatkozott még két évre, hogy legyen meg az érettségije, egy fiam itt van velem, a kisebbik lány még tanul pincér szakon” – mondta Főcze Julianna.

Háromszéken jelenleg százhuszonnégy nevelőszülő nevel 212 gyermeket. A húsz évvel ezelőtti induláskor huszonöten választották ezt a hivatást, 2008-ban már 174-en voltak, azóta csökkent az érdeklődés. Vass Mária, a megyei szociális gondozói és gyermekjogvédelmi igazgatóság vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, az országos gyermekjogvédelmi hatóságnak folyamatban egy olyan uniós programja, amelynek célja, hogy minden megyében megerősítsék és bővítsék a hivatásos nevelőszülői hálózatot, ennek része, hogy 2023-ig Háromszéken még ötven nevelőszülőt alkalmazzanak. Idén hét nevelőszülő alkalmazását vállalták, eddig négyet sikerült felvenni. Míg korábban évente harminc-negyven gyermeket hagytak el a megye kórházaiban, idén az első félévben négyen kerültek be a gyermekvédelmi rendszerbe kórházból, ezért az új nevelőszülők számára a nagy elhelyezőközpontokból fognak tíz év alatti gyermekeket kiválasztani – mondta Vass Mária. Ezt ellenben nehezíti, hogy gyakori a hármas-négyes testvérpár és nem szívesen választják el őket.

A háromszéki gyermekvédelmi rendszerben jelenleg közel ezer gyermeket jegyeznek, közülük kétszáz kiskorú fejlesztéséről nappali központokban, rehabilitációs intézményekben gondoskodnak, nyolcszázan vannak valamilyen elhelyezésben, legtöbben családban, a rokonság körében, kisebb-nagyobb központokban, családi típusú házakban, a már említett kétszáztizenkét gyermek pedig hivatásos nevelőszülőknél nevelkedik.