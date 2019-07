A fürdővárosban a belvárosi református templomban zajlottak az események. Beszédet mondott Balogh Zoltán lelkipásztor, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese. Mondandóját Máthé Evangéliumának azon soraira alapozta, melyekben Jézus Krisztus családfáját, a 42 nemzedéket ismertette az evangélista. A mai nemzedékek is gyakran számba veszik a családfát – ami egy utalás, melyből meg lehet tudni, ki kitől származik. Ahogy a Szentírásban, ugyanúgy napjainkban is fontos, hogy tudjuk, ki honnan indult – hangoztatta az esperes.

A lelkész beszéde után az esemény fő szervezője, ötletgazdája, a Székelyudvarhelyen élő Ambrusné Márk Zsuzsanna Emese nyitotta meg a VII. Márk-találkozót. Felelevenítette: 2011 óta épp a találkozónak köszönhetően kovácsolódott még jobban össze a Márk család. A jubileumi, tizedik találkozót már az utódoknak kellene megszervezniük, ezért kérte a fiatalokat: gondolkozzanak el azon, hogy tovább akarják-e vinni a hagyományt.

Elmondta, eredetileg Sepsiszentgyörgyön kívánták megszervezni a találkozót azért is, hogy részvételre ösztönözzék a városban lakó Márk leszármazottakat. Nem kaptak megfelelő vendéglátóegységet, így Kovászna mellett döntöttek két okból is. Egyrészt, mert szerették volna, ha a fürdőváros adna állandó helyet a találkozóknak, de itt is problémákkal szembesültek, nem tudtak kiegyezni egy vendéglőssel sem, így az ünnepi ebédre, a délutáni együttlétre a Kocsis család meghívására Kommandón került sor (ugyanitt zajlott a legutóbbi Márk-találkozó is). A másik érv Kovászna mellett, hogy a belvárosi református templomban Márk-leszármazott is teljesített szolgálatot: dédnagyapja, Márk Mihály személyében. Tavaly november elsején volt születésének 200. évfordulója. 45 évnyi szolgálatának nagy részét Kovásznán teljesítette, itt nősült meg, az itteni iskolákban volt vallásoktató. Sírját nemrég azonosították, sírkövet állítottak tiszteletére – számolt be Ambrusné Márk Zsuzsanna Emese.

A templomban lezajlottak után az összegyűlt sereg Kommandóra vonult, a Kocsis család jóvoltából ott várta őket az ünnepi asztal, a délután során a család tagjai ismerkedhettek, régi történeteket eleveníthettek fel.