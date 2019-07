A Za­gorskban öntött kis harangot minden évben egyszer, július első szombatján felszerelik a Vadas-tetőn álló haranglábra, majd a találkozó után hazaviszik, és ismét a helyére kerül az árkosi Gelei József Gimnaziális Iskola udvarán levő másik haranglábra. A harangszót követően az egybegyűltek közösen énekelték az Élő Isten egybe gyűltünk kezdőéneket. Így volt ez régen is, amikor a Baróti-hegység lábainál elterülő unitárius gyülekezetek elhatározták, hogy egy évben egyszer Isten szabad ege alatt hálát adnak a hitet és lelki erőt adó Fennvalónak, és ezt a fogadalmat a rendszerváltás utáni időkben felújították.

Az idei találkozót a kálnoki egyházközség szervezte. Szabó Adél lelkész Ézsaiás próféta (12:2) szavaira építette lelkeket felrázó beszédét: Mert erőm is énnekem az Úr! Hit nélkül nincsen teljes élet – emelte ki a lelkész, és emlékeztetett az egyház jeles elöljáróira, akik anyagi áldozatokat, vagyont, gazdag hagyatékukat áldozták azért, hogy fennmaradhasson a Kárpát-hazában a 450 éves unitarizmus. Berde Mózsának még arra is volt gondja, hogy a kálnoki szegény sorsú diákokat is támogassa. Soha nem volt ilyen fontos a magyar egyházak összetartása – derült ki szavaiból –, hiszen a Vadason számos más magyar történelmi vallásfelekezet hívei együtt énekelték nemzeti imánkat.

„Itt mi vagyunk fenn ezen a helyen, a vendégfogadók és a vendégek, itt vagyunk mi igazán otthon, és örvendünk, hogy elődeink lelkükből jövő módon és nem parancsra a Vadast választhatták találkozóhelyként” – köszöntötte a jelenlevőket Kisgyörgy Sándor Sepsikőröspatak polgármestere. Miként a japánoknak a Fudzsijama, úgy nekünk ez a hely ajándék, mélyítette el a hasonlatot Török István, a Háromszék Felsőfehéri Unitárius Egyházkör esperese, s az egyházi főtanács nevében is szólt a jelenlevőkhöz Demeter Zoltán köri felügyelő gondnok. Ütő Judit kálnoki gondnok átadta a vadasi találkozó kis vándor­zászlóját Bedő Károly árkosi gondnoknak, ugyanis jövőben az árkosi egyházközség tisztje lesz a következő találkozó megszervezése. A Háromszék néptáncegyüttes hét tagjának művészi műsora zárta a sikeres ünnepet. Zenei anyanyelvünkön szólalt meg és szórakoztatott a kálnoki fúvószenekar. Sokakat érdekeltek a kálnoki egyházköz­ség vásáros sátorában kínált-kiállított kézműves munkák.