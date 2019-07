Dimény-Haszmann Orsolya, a múzeum vezetője elmondta: az eseményt megelőző vetélkedőnek a témája is évfordulós szerzőkhöz kötődött. Ha előző esztendőkben a múzeumkertben szerveztek nagy vetélkedőt háromszéki V–VIII. osztályos tanulóknak, idén változtattak a szabályzaton, és azokat a tanárokat szólították meg, akik eddig több mint háromszor kapcsolódtak be a versenybe. Rájuk bízták, hogy válasszanak ki kilenc-kilenc tanulót, akik részére a szervezők elküldték a feladatsorokat. Közülük választotta ki egy háromtagú zsűri azt a húsz sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, zágoni, csernátoni és zabolai gyermeket, akik részt vettek az ötnapos táborozáson.

Az irodalmi foglalkozásokat idén is – akárcsak az előző években – Gombos Péter egyetemi docens, a Magyar Olvasástársaság alelnöke és Gombosné Szabó Sára kaposvári egyetemi könyvtáros vezette: kortárs, illetve klasszikus irodalmi szövegek, versek, novellák és dalszövegek segítségével „merítették bele” a táborozókat az irodalomba. A tábor programját úgy állították össze, hogy különféle művészeti ágakról – zene, képzőművészet, irodalom – legyenek meghívottak: Demeter Elemér kézdivásárhelyi zenész zenés-beszélgetést tartott, André Csongor képzőművész agyagozott, László Noémi költő interaktív foglalkozást tartott. Fándly Csaba kaposvári színművész szombaton és vasárnap vezetett többórás intenzív műhelytevékenységet. A kézműves-tevékenységeket Dimény-Haszmann Orsolya, Szász Etelka és Kolozsi Ildikó irányította. A meghívottakkal Szonda Szabolcs költő, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója, fő szervező beszélgetett. Az olvasó- és kézművestábort a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány támogatta.

A múzeumvezetőtől megtudtuk továbbá, hogy a nyár folyamán sor kerül a szokásos fafaragó és bútorfestő táborokra, és már megkezdődtek az előkészületek a szeptember 21-i Burrogtatóra is.