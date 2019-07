A kézdivásárhelyi Simon Tege és Tamás Gábor, a helyi Nagy Mózes SK fiatal cselgáncsozói remek teljesítményüknek köszönhetően első kézből tapasztalták meg, hogy a kemény és kitartó munka előbb-utóbb meghozza gyümölcsét, miután szombaton a dzsúdó Balkán-bajnokságon dobogóra állhattak. A céhes városbéli sportolók egy ezüst- és egy bronzérmet zsebeltek be a Temesváron megtartott viadalon.

Czifra Attila és Veres László mindkét tanítványa 2008-ban született és a 2007–2008-as, azaz az U13-as korcsoportban versenyzett a temesvári Balkán-bajnokságon, ahová súlycsoportonként a román országos bajnokság első két helyezettje jutott ki. Simon Tege és Tamás Gábor is országos ezüstérmesként szerzett jogot a Balkán-bajnoki szereplésre, ahol jó teljesítményt nyújtva kevéssel maradtak le a dobogó legmagasabb fokáról. Simon Tege (26 kg) magabiztosan menetelt egészen a döntőig, ahol hosszabbításban alulmaradt a bolgár Servet Safettel szemben, így be kellett érnie az ezüstéremmel. Tamás Gábor (30 kg) második mérkőzését veszítette el a török Furkan Salih Gul ellen, majd vigaszágon folytatta és kiváló küzdeni akarásának köszönhetően nyerte meg a bronzmérkőzést. – Nagyon nagy eredmény ez, mind a klub, mind a sportolók számára, nagyon büszkék vagyunk rájuk! Megígértük nekik, hogy éremszerzés esetén magasabb övfokozatot kapnak, így mostantól a narancssárga helyett zöld övet viselhetnek – nyilatkozta érdeklődésünkre Czifra Attila edző, akitől azt is megtudtuk, hogy a kézdivásárhelyi sportklub cselgáncsszakosztálya augusztus 5-ig vakációra vonul.

Eredmények: * 26 kg: 1. Servet Safet (Bulgária), 2. Simon Tege (Románia), 3. Mert Efe Vural (Törökország) és David Stanciu (Románia), 5. Gokhan Sezgi (Törökország) és Leonidász Mávridisz (Görögország) * 30 kg: 1. David Valentin Ioniță (Románia), 2. Furkan Salih Gul (Törökország), 3. Tamás Gábor (Románia) és Ivo Galenkov (Bulgária), 5. Georgiosz Efsztathidisz (Görögország) és Georgi Georgiev (Bulgaria). (t)