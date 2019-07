Gabonabetakarítás előtt a gazdák

A 2018-as és 2019-es mezőgazdasági évben az őszi búza termése a hat évvel ezelőtti szintre csökkent. Ennek következtében tavaly augusztusban tetőzött a búza piaci ára, de az idei év elejére újból stabilizálódott. Az EU piacaira irányuló exportnak köszönhetően a Fekete-tenger térségében a búza újra elérte korábbi potenciálját.

A takarmánygabonák esetében 2018-ban és 2019 elején a piaci ár relatív alacsony maradt, ez többek között a Brazíliából és Ukrajnából érkező kukoricaimportnak volt köszönhető. Mindennek köszönhetően az Európai Unió továbbra is a világ legnagyobb kukoricaimportőre marad.

A 2019–2020-as évben a gabonával bevetett területek növekedését jelzik előre, átlagosan három százalékkal, a növekedés azonban a kukorica esetében a hat százalékot is elérheti. Az EU várható gabonatermése 311 millió tonna lesz, ami átlagon felüli, kétszázalékos növekedést jelenthet. A Dániát és Lengyelországot sújtó száraz­ság, a Romániát és Franciaországot érintő jelentős csapadékmennyiség ellenére a búza tekintetében 142 millió tonna termésre számítanak.

A várható árpatermés 60 millió tonna, kukorica esetében 69 millió tonnára számítanak. A durumbúza részaránya csökken ugyan, de így is 8,5 millió tonnás össztermést jeleznek előre az elemzők.

Az állatállományok változásának tükrében a gabonák takarmányozásban elfoglalt részaránya nem változik a 2010–2019-es időszak átlagaihoz képest – írja a jelentés.

Háromszéken állandósult a gabonások összfelülete

Kovászna megyében az utóbbi években nem változott jelentősen az őszi és tavaszi gabonák vetésforgóban elfoglalt részaránya – tudtuk meg Könczei Csabától, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől. Évi 35–40 ezer hektáron vetnek különféle gabonákat a háromszéki gazdák, változások az egyes kultúrák részarányát tekintve tapasztalhatóak. Az évi gabonatermés átlagosan 160–180 ezer tonnára tehető, ebben benne van az őszi és tavaszi búza, a szemes kukorica, árpa, rozs, zab, tritikálé is – mondta az igazgató.

A gabonák fajtáit tekintve Háromszéken a teljes területből az őszi búzával bevetett területek képezik a legnagyobb részt, tavaly ősszel több mint 18 ezer hektárt vetettek el a gazdák. Közel 3000 hektárral jelentős a tavaszi búza téraránya is. Utóbbi kultúra – a szemes kukorica mellett, amelyet idén 9700 hektáron vetettek Háromszéken – a sörárpa termesztésére nyújtott alternatívát. Miután a brassói sörgyár külföldi tulajdonba került és a malátát is importálja, a helyben termelt sörárpára eltűnt a kereslet – magyarázta Könczei. Ha nem lettek volna mostanság esőzések, napokon belül elkezdődhetett volna az őszi árpa betakarítása. Az igazgató szerint Kökös határában így is betakarítottak már egy parcellát, az átlagtermést hektáronkénti 6500 kilogrammra becsülik.

Jó hír, hogy a gabona betakarítására elégséges kapacitás áll rendelkezésre a megyében. Míg korábban az aratás, cséplés másfél hónapig is eltartott, a korszerű és elégséges számú kombájnnak köszönhetően most a munkát 2–3 hét alatt el tudják végezni a gazdák – mutatott rá Könczei.

Nem ártott a gabonának az eső

Az idei sok csapadék nem ártott a gabonának, ellenkezőleg, a szemek kiteltek, nagy mennyiségű, jó minőségű termés várható – mondta érdeklődésünkre dr. Bartha János farmer. Ő is beszámolt arról, hogy a kökösi határban már takarítottak be őszi árpát, sőt, a tarlóhántást is elvégezték utána. Ő maga idén nem termel őszi búzát, számára pillanatnyilag a repce érése a legfontosabb. Néhány nap, és elkezdődhet a repce betakarítása. Utána a búza is sorra kerülhet, így a kombájnok számára meglesz a folytonosság a beta­karításban – mondta dr. Bartha.

Az esőzések a burgonya esetében okoztak többletkiadásokat, a kultúra védelmében a megszokottnál több alkalommal kellett permetezni. A gabonáknál viszont elégséges volt a megszokott háromszori megelőző védekezés – számolt be a szakember.