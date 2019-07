Két elvesztett mérkőzés után pénteken a román Universiade-válogatott a csoport utolsó körében Argentína ellen lépett pályára. A B-csoport két nyeretlen csapatának összecsapása parázs meccset ígért, ezzel ellentétben csak a találkozó első félideje volt kiegyensúlyozott, a térfélcsere után azonban Cătălin Tănase tanítványai irányították a küzdelmet. A párharc első perceiben az argentinok voltak eredményesebbek, s a Kelemen Kincsővel és Lénárd Paulával is kezdő román válogatottnak 9–2-ről kellett felállnia. Ez sikerült is, hiszen egy 10–0-s hajrával átvették a vezetést és hárompontos előnyről várták a második negyedet (12–9). Ebben is folytatódott a kiélezett csata, de a nagyszünetre Románia megőrizte minimális előnyét (22–19). A térfélcsere után azonban sebességet váltottak Kelemenék, és egyszerűen lekosarazták a pályáról a dél-amerikaiakat (37–24). A zárószakaszban is a mieink voltak a jobbak, sőt a hajrában 17 ponttal is vezettek Lénárték (51–34). A vége 53–37 (12–9, 10–10, 15–5, 16–13) volt Romániának, amely sikerével csoportharmadik lett, s a 9–16. között az A-csoport utolsó helyezettjével, azaz Ukrajnával kellett megküzdenie. A román csapat legjobbja Ana Ferariu lett 14 ponttal, Kelemen és Lénárt is 4–4 ponttal zárt.

Vasárnap este következett az ukránok elleni osztályzó, amit mindkét csapat kiválóan kezdett, és ötpercnyi játék után 13–13 volt az állás. Innen azonban fordult a kocka, és a Tănase-lányok egy 9–2-es rohammal megléptek (22–15). A második negyedet is a román csapat irányította, a 15. percben 13 pont volt az előnye. A folytatásban egy picit feljavult Ukrajna játéka, és 38–27-es eredménynél fordultak a csapatok. A harmadik szakaszban visszaesett Kelemenék játéka, és ellenfeleik lassan kezdtek felzárkózni (53–47). A negyedik rész felénél még 10 pont volt Románia előnye, ám az ukrán kosarasoknak az utolsó dudaszó előtt sikerült egyenlíteniük és hosszabbításra tolták a meccset (67–67). A ráadást a román Universiade-válogatott bírta jobban, amely 76–72-re (22–15, 16–12, 15–20, 14–20, 9–5) diadalmaskodott Ukrajna ellen. Lénárt 17, míg Kelemen 4 ponttal zárta a meccset, és a 9–12. között következett Finnország.

A finnek elleni hétfő kora délutáni párharc már az első negyedben eldőlni látszott, ugyanis a román válogatott gyorsan hátrányba került, és 27–14-re veszítette el a játékrészt. A második szakaszban magára talált a Cătălin Tănase edzette csapat, s a 15. percben még minusz 13-ban volt, a szünetre viszont 7 pontosra faragték le Finnország előnyét (29–36). A térfélcsere után is folytatódott a kiegyensúlyozottabb küzdelem, de Lénárték nem tudtak közelebb kerülni ellenfeleikhez (42–54). Az utolsó negyedben a finn csapat játszott jobban, s amíg ők 19 pontot dobáltak össze, a román válogatott csak 8-cal válaszolt. A vége 50–73 (14–27, 15–9, 13–18, 8–19) lett Finnország javára, s Lénárt 10, míg Kelemen 3 pontot jegyzett.

A román válogatottra szerdán újabb meccs vár, amit a 11. helyért játszik Szlovákia ellen. (t)