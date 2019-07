Vasárnap hajnalban véget ért a negyedik alkalommal megszervezett összművészeti fesztivál, a Double Rise, a szervezők pedig már be is jelentették a következő „napfelkelés” dátumát: 2020. június 24–27. között rendezik meg az ötödik kiadást.

A negyedik torockói Double Rise Fesztivál kiváló időjárással és 27 ezer résztvevővel zárta a négynapos szórakozást – áll a fesztivál sajtóirodájának közleményében. A rendezvényre látogatók a hét folyamán számos nemzetközi, romániai és magyarországi fellépőt hallhattak a Double, valamint a Rise elnevezésű színpadokon. A legnépszerűbbnek számító koncertek között kiemelhető a fennállásának 30. születésnapját ünneplő Tankcsapda koncertje, a fesztivál himnuszát szerző, pattogós talpalávalót biztosító Bohemian Betyars és a Parno Graszt közös produkciója, ám az igazi balkán hangzást biztosító Dubioza Kolektiv is feledhetetlen emlék marad a résztvevők számára. Esténként a FolkLigetben, a Berecz István és a Tokos Zenekar által biztosított táncházban szórakoztak a folkzene kedvelői, de az elektronikus zene rajongói is megtalálhatták a számukra legmegfelelőbb kikapcsolódási lehetőséget az MVM Electri-Cityben. A Planetárium Művészkert első kiadása is sikeresnek mondható: a színházi előadások iránt nagy volt az érdeklődés, ugyanakkor a slam poetry műfaja sem maradt a háttérben.

A fesztivál sajtóirodája szerint már elkezdték a jövő évi fesztivál szervezését, ezt bizonyítja az is, hogy tegnaptól már super early bird jegyeket is válthatnak a jövő évi napfelkelők. „Egy sikeres fesztivált tudhatunk a hátunk mögött, amely a tavalyi kedvezőtlen körülményeket átvészelve idén megújult formában várta az idelátogatókat a Dupla Napfelkelte birodalmába. Sokat tanultunk ebből az évből is, és ezt a tudást fogjuk kamatoztatni az immár 5. alkalommal megszervezendő 2020-as Double Rise-on” – közölte Gazdag Balázs, a fesztivál főszervezője.