Az utóbbi időszakban a Tündérvölgyben, a vízesés körzetében, a Lőrincz Zsigmond Sípálya mellett és a Montana Szálloda mögötti zöldövezetben 12 asztalt és melléje rendelt padokat helyeztek el. Hamarosan hat asztal fölé tető is kerül, mely az ott megpihenőket rossz idő esetén és a tűző naptól is védi – tudtuk meg Jeszenovics Károlytól, Kovászna alpolgármesterétől.

További terveket is szőnek, újabb húsz asztalt tesznek a városszéli zöldövezetekbe, a Tündérvölgy környékére, a keskeny vágányú vasúttal párhuzamos sétányon. Később szabadtéri tűzhelyeket is építenek ide – számolt be Jeszenovics. A városba érkező turisták kérésére hamarosan irányjelző táblákat is kihelyeznek a település különböző pontjain, ezek segítségével könnyebben elérhetőek lesznek a szálláshelyek.

A múlt hónapban tanácshatározatot hoztak a tündérvölgyi, a Kovászna-patakán lévő természetes vízeséshez vezető sétány rendbetételéről. Az odavezető út egy része betonlapokkal van kirakva, de a bejárás nehézkes, főként a kovásznai szállodákba, a szívkórházba érkező idősebbek, betegek számára. A vízesés amúgy közkedvelt, szinte „kötelező” túra a Kovásznára érkező vendégek számára.

A felsorolt befektetéseket a város saját bevételeiből állják, az üdülővárosi illetékből befolyt összeget fordítják erre a célra. Tavaly a Kovásznán eltöltött egy éjszaka után egy lejt kellett fizetniük a vendégeknek, a teljes bevétel elérte a félmillió lejt. Idéntől két lejre emelték az illetéket, ha nem csökken a vendégek száma, közel egymillió lejes bevételre számítanak az üdülővárosi illetékből – részletezte Jeszenovics.