MAGYARELLENESSÉG SZÉKELYUDVARHELYEN. Erdély román föld – hirdeti egy felirat az elsöprő többségében magyarok lakta Székelyudvarhelyen egy kazánház falán. Egy másik felirat az úzvölgyi temetőfoglalásra emlékeztet – Úzvölgye 2019 – , a harmadik már a röhejes kategóriába tartozik: Románia Besszarábia – hirdeti a szerző, aki szerint tehát nem Romániának kellene Moldovát bekebeleznie, hanem fordítva. A falfirkákat egy helyi polgár fényképezte le és tette közzé szombat este. „Ma este hazaérve ez a látvány fogadott. Elég elszomorítónak tartom, hogy kisvárosunkban ilyesmi előfordul. Székelyudvarhely, Sziget utcai kazánház...” – írta. A kérdés már csak az, hogy felelőtlen hülyegyerekek vagy tudatos provokátorok műve az egész. (Főtér)

UDREA HAZATÉRT. Másfél évnyi távollét után hazatért Romániába Elena Udrea volt idegenforgalmi és fejlesztési miniszter, és ezt ő maga is bejelentette közösségi oldalán. Önként adtam fel menekülti státusomat Costa Ricán – írta, és hozzátette: már tavaly decemberben eldöntötte, hogy hazajön, de véglegesíteni kellett kislánya dokumentumait és le kellett zárni a kiadatási eljárást. Elena Udrea Romániában szeretné megkeresztelni és felnevelni gyermekét, és úgy véli, hogy itthonról pereiben is jobban fog tudni védekezni a „visszaélések” ellen, mint egy távoli országból. Udrea 2018 elején a bírósági eljárások elől menekült Costa Ricába, ahol gyermeket szült, de 13 nappal később, tavaly októberben – az ellene Romániában kimondott ítélet után, amelyben hatévi börtönt szabtak ki rá a Bute-gála-ügyben – őrizetbe vették. Karácsonykor azonban szabadon is engedték, mert az alkotmánybíróság törvénytelennek minősítette a legfelsőbb bíróság öttagú tanácsainak létrehozását, és emiatt a jogerős ítélet végrehajtását felfüggesztették. De ez a per még folytatható, és három másik korrupciós eljárás is folyik ellene. (Digi24)