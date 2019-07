Keresik a kódex hibáit

A jogszabályt egyébként többen is kifogásolják különböző okokból. Vannak, akik túlságosan magyarbarátnak tartják, és ezért tüntetést is szerveztek Bukarestben, a magyar fél azonban úgy látja, hogy a változtatás már meglévő jogokat vesz el a nemzeti közösségtől. Erre világított rá Pászkán Zsolt Románia-szakértő is, aki tegnap azt nyilatkozta, hogy a sürgősségi kormányrendelettel módosított román közigazgatási kódex csorbítja a romániai magyar közösség jogait, anyanyelvhasználatát. Pászkán szerint a bukaresti tüntetés mögött álló két civil szervezet a magyar kisebbség bármilyen jogát következetesen kiváltságnak nevezi és a globálisan elfogadott együttélési szabályokat a román nemzet megalázásának tekinti. Ugyanakkor hangsúlyozta: a módosítással kapcsolatban – a magyar kisebbség túlzott jogaira hivatkozva – alkotmánybírósági panaszt nyújtott be többek között Klaus Iohannis államfő is.