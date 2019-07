– Kiállt előlünk a minket felvezető motorkerékpár, s a hatodik helyről feljöttem a negyedikre. Elöl az egykori maláj világbajnok, Azizulhasni Awang haladt, én pedig az utolsó körben indítottam a támadásomat. Már a második helyen tekertem, amikor a mögénk beszorult másik maláj, Muhammad Fadhil a kanyarban meglökött egy picit, és megcsúszott a bringa hátsó kereke. Emiatt a gumi lefordult a felniről, s 20–30 méter után, mintegy hetvenes tempónál elestem. A bal oldalamról nagy felületen lehorzsolódott a bőr, a bokám pedig roppant csúnyán nézett ki – idézte fel az írországi eseményeket Szabó Norbert, aki amellett, hogy elbukta a dublini CL1-es versenyt, sérülései miatt hamarosan két olasz CL2-es viadalt is ki kell hagyjon.

– Szabadtéri aszfalt pályán versenyeztünk, aminek kiváló a tapadása, de felülete roppant érdes, két nap múlva is szedtem még ki apró kavicsokat a tenyeremből – tette hozzá a háromszéki versenyző. A szentgyörgyi bringásnak egy hónapon belül ez a második esése, hiszen korábban Tajvanon is földet fogott, akkor azonban be tudta fejezni a CL1-es kategóriájú versenyt. A Világkupán való szereplést szem előtt tartva – ahonnan a 2020-as tokiói olimpiai játékokra lehet kvalifikálni – Szabónak most újra kell terveznie a nyári versenystratégiáját. Elmondása szerint július végéig intenzíven edz, majd augusztusban és szeptember elején folyamatosan versenyezni fog. Ahhoz, hogy meglegyen a Világkupa-induláshoz szükséges 850–900 pont, a megyeszékhelyi kerekesnek (támogatói: Bertis, Conico, In-Nova, Depo, High Energy, Sport Világ, Román Kerékpáros-szövetség) a közeljövőben egy litván CL1-es, két ukrán és egy görög CL2-es megmérettetésen is rajthoz kell állnia. (tibodi)