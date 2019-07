Elmarasztalták Romániát

Románia kevés intézkedést hozott a törvényhozók, bírák és ügyészek korrupciójának megakadályozására, és nem adott megnyugtató választ az igazságszolgáltatás vitatott reformjával kapcsolatos aggályokra – állapította meg az Európa Tanács (ET) korrupcióellenes testülete (GRECO) Romániáról szóló, tegnap közzétett jelentésében.

A GRECO főleg amiatt fejezte ki aggodalmát, hogy Romániában külön vádhatóságot (SIIJ) hoztak létre az igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett bűncselekmények kivizsgálására, és ezt Bukarest a GRECO erre vonatkozó határozott ajánlása ellenére sem számolta fel. Az ET szakértői szerint ugyanis a különleges ügyészség hatásköri konfliktusokhoz vezet és visszaélésekre alkalmas. Azt is kifogásolja a testület, ahogyan Románia az ügyészségi vezetők kiválasztásának szabályait módosította: korlátozta az ügyészek mozgásterét, valamint bevezette a bírák és ügyészek személyes felelősségre vonását a téves igazságszolgáltatási döntések esetén. Az ET szakértői szerint mindez komolyan veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét. A jelentés szerint a törvényhozók, a bírák és az ügyészek korrupciójának megelőzése érdekében 2015-ben megfogalmazott 13 ajánlás közül Románia csak négyet léptetett teljes egészében életbe, hármat részlegesen hajtott végre, hatot pedig egyáltalán nem alkalmazott. A GRECO felkéri a román hatóságokat, hogy a legrövidebb időn belül hozzanak határozott intézkedéseket az ajánlásoknak megfelelő, kézzelfogható előrelépés érdekében. Ebben az összefüggésben a GRECO üdvözli Viorica Dăncilă kormányfő június 4-i bejelentését, miszerint szándékában áll lemondani az igazságügy területén kezdeményezett ellentmondásos reformokról.