Incidens bőven volt

Az EP-választások alatt számos incidensről számoltak be a külképviseletek – közölte tegnap Laura Elena Chiorean külügyminisztériumi főtitkár ugyanazon parlamenti különbizottság előtt.

Többszöri szavazásról ugyan nem érkezett jelentés a tárcához, más gond azonban akadt a külföldi szavazókörzeteknél: agitátorok kampányoltak, sértő szavakkal és szidalmakkal illették a diplomáciai testület tagjait, és testi bántalmazásra is sor került. Több helyen is erőszakosan hatoltak be a szavazóhelyiségekbe éles tárgyakat használó agresszív csoportok, hogy szavazólapokat vegyenek magukhoz; egyes esetekben alkohol hatása alatt álltak és ismert rendbontók voltak (például Olaszországban). Chioran szerint külföldön már kora reggel elterjedt az a rémhír, hogy nincs elegendő szavazólap (holott több ezer felhasználatlanul megmaradt), több száz fős csoportok már órákkal az urnanyitás előtt sorakozni kezdtek, és miután szavaztak, ismét beálltak a sorba – állította Chiorean, aki szerint Bécsben, Grazban, Linzben, Salzburgban az urnazáráskor sorban maradt szavazópolgárok felfeszítették a külképviseletek ajtaját, és rendőri közbeavatkozásra volt szükség. Belgiumban a külképviselet dolgozóit szidalmazták és halálosan megfenyegették, Nicosiában urnazáráskor egy körülbelül százfős csoport ittas állapotban skandált kormányellenes jelszavakat és trágár kifejezéseket, az ajtót döngetve. Koppenhágában kövekkel dobálták a nagykövetség ablakait, miután bezárt a szavazókörzet.