Javítják az utat Gidófalván

Dolgoznak a Gidófalván átvezető megyei besorolású úton: javítják a kisebb hibákat, és a csatornafödelek körül is újraaszfaltozzák az úttestet. De hamarosan ennél sokkal jelentősebb útjavítások is kezdődnek a községben – mondta el érdeklődésünkre Berde József polgármester.

Aszfaltburkolatot kap ugyanis a községközponttól Étfalvazoltán és Fotosmartonos irányába vezető kövezett út. Összességében nyolc kilométeres szakaszról van szó, a munkálatok áfa nélküli értéke meghaladja a tízmillió lejt – részletezte a polgármester. A pénz egy jelentősebb részét az Országos Helyi Fejlesztési Program keretében pályázták meg, a község önrésze mindössze ötszázalékos.

Más jó híreket is kaptunk a gidófalvi községházán, átadás előtt az angyalosi ravatalozóház. A létesítmény építését önerőből finanszírozták, költsége 450 ezer lej volt. Étfalvazoltánban is tervezik a ravatalozóház megépítését, készül a szükséges dokumentáció, a tervrajzon is dolgoznak az építészek. Ugyancsak a faluban az önkéntes tűzoltók számára akarnak szertárat építeni, itt az urbanisztikai bizonylat megszerzésén dolgoznak. És végül a községközpontról is beszélt Berde József. A falu Pázsint nevű részén önerőből telepítenek 250 méter hosszúságban ivóvízvezetéket, szenny­vízcsatornát és villamos hálózatot. Az infra­struktúra kiépítésére azért van szükség, mert azon a falurészen egy új lakótelep megépítését tervezik – sorolta Berde.