Barót nem marad főépítész nélkül

Egy jogszabály-szigorítás miatt főépítész nélkül maradt a megyei önkormányzat, hasonlóképp Kézdivásárhelyen és Kovásznán sincs, aki betöltené, betölthetné ezt a fontos köztisztviselői tisztséget, és hamarosan Baróton sem lesz, akihez a polgárok fordulhatnak építési ügyeik rendezésével – számolt be múlt hé­ten Tamás Sándor megyeitanács-elnök a megyeinfón. Jó hír, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint úgy tűnik, Barót mégsem marad szakember nélkül.

Barót főépítésze, László Sándor cáfolja, hogy hamarosan távozna tisztségéből. Elismeri, igenis megkeresték egy sepsiszentgyörgyi ajánlattal, de elutasította azt. Mint mondotta, a baróti önkormányzatnak van néhány olyan pályázata – köztük a város parkosításával foglalkozó –, amelynek végigvitelében szerepet szeretne játszani, és fontosnak tartja a városban elkezdett beltelkesítés megoldását is. „Igen, állásajánlatot kaptam, de nézeteink nem találkoztak, ezért számomra hamar kiderült, nem fogadom azt el. Amúgy sem szerettem volna, hogy az elkezdett jelentősebb beruházások befejezésénél ne legyek jelen, szóval még jó ideig számíthatnak a munkámra Baróton” – mondotta.

Az erdővidéki önkormányzatok már jó ideje tisztában vannak azzal, hogy aligha találnak olyan, szaktudással rendelkező embert, aki a törvény által megengedett fizetésért vállalja a főépítészi feladatot, ezért tavaly tavasszal közösségi egyesületet hoztak létre. Úgy döntöttek, a térséget kiszolgáló iroda fenntartási költségeinek fedezetét a települések lakóinak arányában szabják meg. Barót 31 500, Bardoc 17 500, Bacon 16 000, Bölön 10 500, Vargyas 6250, Nagyajta 5750 lejes éves díjjal járul hozzá az iroda költségeihez. Az erről szóló tanácshatározatokat elfogadták, de – éppen a szakemberhiány miatt – az egyesület még nem kezdhette el tevékenységét.

Lázár-Kiss Barna András polgármester tudomásul vette László Sándor döntését, hogy továbbra is Barót főépítésze marad. A városvezető viszont – akárcsak tavaly – kitart az erdővidéki közösségi egyesület elindítása mellett: a községek lakóinak sem mindegy, hogy ügyeik intézése miatt Sepsiszentgyörgyre vagy Barótra kell menniük, mint ahogy a barótiaknak sem, hogy továbbra is helyben oldhatják meg a szükséges dokumentumaik beszerzését vagy sem. „Fontos, hogy Barótnak megmarad a főépítésze, de hasonlóan fontos lenne az is, hogy még legyen egy iroda, ahová polgáraink segítségért fordulhatnak, ha a szükség úgy hozza. Jó lenne tehát, ha még egy építészt meg tudnánk győzni, hogy közszolgálatot vállaljon – nagy szüksége lenne rá Erdővidéknek” – nyilatkozta az elöljáró.