Bálint József beszámolója szerint a Jókai Mór utcában és Kilyénben a megjelölt részen újraásták a vízelvezető árkot, kitakarították az átereszeket is, van, ahol még ki kell cserélni a betoncsöveket – ezeket a munkálatokat mind az önkormányzat emberei végezték. Árkos patakát az Árkosi úttól egészen a 12-es országútig a vízügyi hivatal takaríttatta ki, ritkították a fákat is a meder mentén, hogy a hódok ne készíthessenek torlaszokat. Itt szükség lenne még egy átereszre a 12-es út alatt, hogy a dombokról lezúduló vizet legyen merre elvezetni, ez várhatóan az Aréna előtti körforgalommal egy időben készülhet majd el. Rövidesen kitakarítják a várost átszelő patakok medrét is, ritkítják a növényzetet, nagyobb áradások esetén pedig komoly segítség lehet majd az a szivattyú, amelyet az önkormányzat vásárol meg mintegy 100 ezer euróért. A nagy teljesítményű, könnyen mozdítható eszköz vészhelyzet esetén gyors egymásutánban bevethető több helyszínen is.

„Nem mi védtük meg a város polgárait az árvizektől, hanem a Fennvaló, de mi is tettünk azért, hogy ne okozzon nagy károkat egy esetleges áradás” – véli Bálint József. Elmondta, a munkálatok sorrendjéért, a kivitelezés minőségéért felelős bizottság rendszeresen összeül, igyekeznek elsősorban azon a nyolc helyszínen eljárni, ahol önerőből kivitelezhető az elképzelés. Akadályok itt is vannak, hisz ahol magánterületet érintenek, ott a tulajdonos írott bele­egyezésére is szükség van a munkálatok elvégzéséhez.