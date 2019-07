Őseink nyomában honismereti kalandtábor

Kiss Erika táborszervezőtől megtudtuk, hogy minden esztendőben más-más témával várják a gyerekeket, és próbálják egy hét erejéig egy világba varázsolni őket. „Első évben a magyarok nyertes csatái közül mutattunk be ötöt, tavaly az eredetmondák földjére léptünk, ebben az évben pedig a magyar népmesék erkölcsi, nemzeti tanítását adjuk át a táborozóknak” – mondta a táborszervező. Az idei kalandtábor mottója: „A magyarság lelke ebben az időszakban a népmesékben él tovább” (Szántai Lajos). Az első évhez viszonyítva a táborozni vágyók létszáma kétszeresére duzzadt, egyre hamarabb telnek be a jelentkezési listák. Idén negyven gyermek vesz részt a nyolcnapos táborozáson. Naponta 10–17 óráig elméleti és gyakorlati interaktív tevékenységen vesznek részt a gyermekek, ezt követően a mozgás és a csapatépítés veszi át a stafétát. Évről évre visszatérő előadó Sashalmi-Fekete Tamás székelyudvarhelyi történész, az Arany Griff Rend Egyesület vezetője és Dezső Tibor zágoni református lelkész. A kalandtábor szervezői azt tapasztalják, hogy ezekre a tevékenységekre egyre nagyobb igény van a szülők és a gyermekek részéről is, a táborban megszerzett tudást pedig a fiatalok nemcsak az iskolában, hanem az élet egyéb területein is hasznosíthatják – összegzett Kiss Erika.