Ittas és erőszakos családfő

A 42 éves férfi a szomszédba is be akart jutni, egy ablakot is betört, illetve követelte, hogy a felesége térjen vissza. A rendőrök a csendőrség segítségével ártalmatlanították a férfit, majd a bodzafordulói kórházba szállították, ahol ellátták saját maga okozta sebeit. A történtek nyomán a hatóság időszakos távoltartási végzést bocsátott ki a férfi ellen. Az ügyben a bodzafordulói ügyészség nyomoz tovább. (ndi)