A Sepsi OSK kedden és szerdán három labdarúgó érkezését jelentette be közösségi oldalán. A piros-fehér mezesekhez csatlakozott Radoslav Dimitrov, Răzvan Tincu és Oumar Diakhité. A bolgár labdarúgó jobbhátvédként, a román és a szenegáli játékos belső védőként vethető be.

A 30 éves Dimitrov legutóbb a Craiova játékosa volt, az elmúlt idényben összesen 15 bajnoki, Román Kupa és Szuperkupa-mérkőzésen lépett pályára, ezeken egy gólt szerzett és két gólpasszt osztott ki. A kétlábas labdarúgó játékjogát 2015-ben az FC Botoșani szerezte meg, az elmúlt négy idényt a román élvonalban töltötte, összesen 92 bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget, mérlege három gól és tizenegy assziszt. A 175 centiméter magas labdarúgó 2013-ban a bolgár válogatottban is bemutatkozott, ahol négy mérkőzésen 1 gólt jegyzett.

„Új játékossal bővült a Sepsi OSK kerete: újabb igazolásként a bolgár Radoslav Dimitrov jött Sepsiszentgyörgyre. Radoslav Dimitrov az Universitatea Craiova csapatától érkezett a Sepsi OSK-hoz, de korábban az FC Botoșani, Lokomotiv Plovdiv, Levski Sofia, Slavia Sofia és PFC Montana együttesében is szerepelt. A 30 éves jobbhátvéd két évre kötelezte el magát klubunkhoz. Sok sikert kívánunk új játékosunknak sepsiszentgyörgyi pályafutásához” – olvasható a közleményben.

Răzvan Tincu tapasztalt labdarúgó, aki 2012-ben mutatkozott be a román első osztályban, az elmúlt hét idényben 179 meccsen szerepelt az FC Botoșani, a Jászvásári Politehnica és a Concordia Chiajna mezében, ezen idő alatt három gólt és három gólpasszt jegyzett. A 184 centiméter magas középhátvéd tavaly nyáron a ciprusi élvonalban érdekelt Doxa Katokopias együtteséhez igazolt, ahol 29 találkozón kapott lehetőséget.

„Egy új igazolásról számolhatunk be: a következő idényben piros-fehérben játszik Răzvan Tincu is. Legutóbb a ciprusi Doxa Katokopias játékosa volt, de pályafutása során többek között még játszott az FC Botoşani, Concordia Chiajna, Jászvásári Politehnica és a Rapid csapatánál is. A 31 éves hátvéd egy évre szóló szerződést írt alá klubunkkal, egy év hosszabbítási opcióval. Köszöntjük Răzvant a Sepsi OSK kötelékében” – közölte a háromszéki klub.

Răzvan Tincu

A 25 éves Oumar Diakhité a portugál másodosztályban szereplő Estoril csapatától érkezett, ahol 22 mérkőzésen játszott, de korábban az Olhanense mezében is futballozott, 35 találkozón egyszer volt eredményes. A portugál élvonalban 57 meccsen játszott, ezeken pedig három találatot jegyzett.

„Folyamatosan erősödik a Sepsi OSK, a szenegáli származású Oumar Diakhité személyében egy újabb játékos csatlakozott a kerethez. Oumar Diakhité legutóbb a portugál Estoril játékosa volt, de pályafutása során játszott a Kazma Sporting Club és az Olhanense csapatánál is. A 25 éves belső védő két éves szerződést kötött klubunkkal. Sok sikert kívánunk neki a piros-fehér színekben” – tájékoztat a sepsiszentgyörgyi csapat.

Az érkezők mellett távozók is vannak. Sem a múlt hónapban leigazolt macedón Risto Mitrevski, sem a holland Hilal Ben Moussa, de a horvát Christian Ilić és az osztrák Michael Blauensteiner sem a Sepsi OSK játékosa már, László Csaba vezetőedző ugyanis nem volt elégedett a teljesítményükkel.

„Új edzővel az élen, új és nehéz út előtt állunk. Nagyon sok játékos távozott a nyáron, viszont sokan is érkeztek, és éjjel nappal azon vagyunk, hogy még igazoljunk labdarúgókat, mert tudjuk, hogy szükség van. A felkészülési időszakban a játékosok jól dolgoztak, és bízom a csapatban, a szakmai stábban. A gyep készen áll az első hazai mérkőzésre, a pályafűtést beszerelték, a Hivatásos Labdarúgó Liga pedig megadta a hitelesítési igazolványt. Véleményem szerint a fiúk készen állnak az idényre, és szeptemberig azon leszünk, hogy tovább erősítsük a csapatot” – fogalmazott a csapat szerdai sajtótájékoztatóján Hadnagy Attila ügyvezető igazgató.

Az eddigi játékoskeret: * kapusok: Niczuly Roland, Fejér Béla, Horațiu Moldovan * hátvédek: Hrvoje Barišić, Răzvan Tincu, Florin Ștefan, Radoslav Dimitrov, Oumar Diakhité, Kilyén Szabolcs * középpályások: Dylan Flores, Gabriel Vașvari, Jacob Adebanjo, Fülöp István, Stefan Velev, Ștefănescu Marius, Călin Popescu, Yasin Hamed, Nicolae Carnat * csatárok: Marko Simonovoski, Ioan Andrei Dumiter, Veress Zsombor. A szakmai stáb: László Csaba (vezetőedző), Ilyés Róbert (másodedző), Kulcsár László (másodedző), Emilian Dolha (kapusedző), Gábris Csaba (erőnléti edző).