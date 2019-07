Előző írásunk

Egyenként 40 ezer euró támogatásban részesül Kovászna Megye Tanácsának StartUp Now pályázatának negyven nyertese. Az első öt vállalkozóval tegnap írták alá a finanszírozási szerződést a megyeházán, a következő napokban a többiek is sorra kerülnek, közölte a megyeháza tegnap. Van, aki tizenöt éves álmát valósítja meg a gyerekeknek szóló barkácsműhely létrehozásával, van, aki a székely pityóka felhasználására hozott elképzelést, de olyan is van, aki közös platformra terelné a helyi termelőket, hogy értékesíteni tudják termékeiket.