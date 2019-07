A műhelymunkán részt vevők érdeklődésük függvényében kétféle tevékenység közül választhatnak: népdaltanulás és népzeneoktatás a következő hangszereken: hegedű, brácsa vagy nagybőgő. Hangszereken a sepsiszentgyörgyi Heveder zenekar tagjai tanítanak, népdalokat István Ildikó, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola ének- és tánctanára oktat.

Jelentkezni, érdeklődni személyesen a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2. szám), a 0267 351 648-as és a 0742 148 687-es telefonszámon vagy a magori-istvan@cultcov.ro és az istvan_magori@yahoo.com e-mail-címen lehet július 31-ig. Részletek a kultkov.ro honlapon.

Hitvilág

KÖZ-ÉP-PONT – ERDÉLYI LUTHERÁNUS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ. Szeretsz-e engem? témával július 9–13. között Tusnádfürdőn rendez tábort erdélyi fiatalok számára a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház és az Evangélikus Ifjúsági Keresztyén Egyesület. A rendezvényen ma 10 órától Előtérben a nemzet címmel Soltész Miklós, a magyar miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára tart előadást; moderátor Tóth Zoltán alesperes. Pénteken 12 órától Előtérben az egyház címmel Böjte Csaba OFM ferences szerzetes előadása hallható; moderátor Hankó Szilveszter lelkész.

SZENTSÉGIMÁDÁS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban ma az esti szentmise előtt, 17 órától szentségimádást tartanak. Az imaórát a Fokoláre Mozgalom tagjai vezetik.

FELVÉTELI GYULAFEHÉRVÁRON. A Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) pótfelvételit hirdet a 2019–2020-as iskolai évben induló IX. osztályának fennmaradt 8 helyére. Jelentkezhetnek olyan VIII. osztályt végzett fiúk, akik sikerrel letették az országos felmérőt, de nem iratkoztak számítógépes elosztásra, vagy nem jutottak be más teológiai líceumok teológiai osztályába, magaviseletük 10-es, és szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket. Bővebb információk az ersekseg.ro honlapon.

FELVÉTELI TEOLÓGIA SZAKRA. A katolikus egyház Kolozsváron bentlakást és évi 2500 lejes ösztöndíjat biztosít minden olyan Kolozsváron tanuló katolikus egyetemi hallgatónak, aki a Babeș–Bolyai Tudományegyetem bármilyen szakára jelentkezik a Római Katolikus Teológia Karra való jelentkezés mellett. A felvételi július 16–31. között zajlik. Részletek a rocateo.ubbcluj.ro oldalon olvashatóak.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 18.15-től Napszállta – magyar–francia dráma, román felirattal; 18.30-tól Pókember: Idegenben – amerikai akcióvígjáték, kalandfilm, román felirattal; 21 órától Sötét zsaruk a föld körül – amerikai akcióvígjáték, sci-fi, román felirattal, 21 órától Csekély esély – amerikai vígjáték, román felirattal. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Kiállítás

A DZSUNGEL ÁRAMVONALAI A MAGMÁBAN. Kortárs magyar képzőművészek alkotásaival találkozhatnak a látogatók idén nyáron a sepsiszentgyörgyi Magma tereiben megrendezett kiállításon. Jelenünk átalakuló természetélményével a kortárs képzőművészet is egyre többet foglalkozik, ahogy egyre nyilvánvalóbb az is, hogy az emberiség elveszítette a kontrollt a bolygó ökoszisztémája felett. A kiállítás olyan kortárs művészeti alkotásokat mutat be, amelyek a természetre irányuló, radikálisan változó felfogásunkra reflektálnak. Kurátor: Fenyvesi Áron. Kiállító művészek: Kiss Adrian, Ulbert Ádám, Keresztes Zsófia, Komoróczky Tamás. A kiállítás hétfő kivételével naponta 11–19 óráig látogatható, a belépés ingyenes.

DACZÓ ENIKŐ képzőművész kiállítása a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban július 26-ig tekinthető meg keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

ÁBRAHÁM JAKAB grafikus, formatervező kiállítása a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében szeptember 6-ig tart nyitva a Vigadó programja szerint vagy azon kívül előzetes egyeztetés alapján.

NEMZETKÖZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR-TÁRLAT. A kovásznai Kádár László Képtárban július 30-ig látogatható a Csoda című Csoma-tárlat keddtől péntekig 11–16, szombaton 10–14 óráig. A tárlaton 50 alkotás tekinthető meg, többek közt Szabó Anna Mária Szentimrei Judit-díjas, valamint Szigeti G. Csongor Kőrösi Csoma Sándor-díjas alkotása. A belépő ára: 4 lej felnőtteknek, 2 lej nyugdíjasoknak, diákoknak. Szervezett csoportok a 0770 420 087-es telefonszámon jelentkezhetnek be.

Képernyő

RTV2 – MAGYAR ADÁS. Ma 13 órától: Balázs Antal tanító – a sepsiszentgyörgyiek Anti bácsija évtizedek óta kopjafafaragással, kórusban való énekléssel és sikeres vőfélykedéssel, a fiatalokat is meghazudtoló energiával teszi tartalmassá nyugdíjas éveit. * És azt tudta?... – ...a pénznek nincs szaga.

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Az Erdélyi Református Egyházkerület 2019. évi lelkészszentelő ünnepsége. 20.30 Székelyföldi magánerdészetek talál­kozója.

A televízió adásai az erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Játékos fejlesztőfoglalkozás

A Gyulafehérvári Caritas játékos fejlesztőfoglalkozásra vár 8–11 éves gyermekeket. A tevékenység július 15–19. között naponta 10–14 óráig zajlik Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly út 11. szám alatt. A részvétel ingyenes. Jelentkezni a 0730 025 422-es telefonszámon lehet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utca 2. szám alatti Farmacom (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–13 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sugásfürdő egész területén. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

Új program a könyvtárban. Szeptember 9-ig nyári nyitvatartási rend szerint látogatható a Bod Péter Megyei Könyvtár. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 10–17, szombaton 9–13 óráig állnak a közönség rendelkezésére. A Sport utcai fiókkönyvtár programja változatlan marad. Minden érdeklődőt friss olvasmányajánlattal várnak ebben az időszakban is.