Megmozdultak végre Sepsiszentgyörgyön is, nekifogtak az útjavításoknak, hisz jó fél év úgy telt el, mintha a városvezetés szabadságon lett volna – fejtette ki Bálint József, a helyi tanács EMNP-s képviselője. Értékelte az előrelépéseket, de szóvá tett jó néhány hiányosságot is.

Végre aszfaltréteg került a László Ferenc utcára és felszámolták a tavalyi szörnyű és veszélyes állapotot, de – megfogalmazása szerint – üröm az örömben, hogy hiába a jó út, ha a felújított utca abba az évtizedek óta elhanyagolt Táncsics Mihály utcába fut, amelynek állapota jelenleg is falusi körülményeket, „keményre fagyott szántóföldet” idéz, s amely az útjavítások várólistáján is igen hátul szerepel. Hiányzik az összehangolás – vélekedett.

Régi vesszőparipája a Puskás Tivadar és Nagy György utcák közötti sétány állapota. Most is a Puskás Tivadarnak az Olt utca és 1918. december 1. sugárút közötti szakaszán szedték fel az útburkolatot, pedig sokkal jobb állapotban volt, mint a másik. Igaz, oda is vittek szegélyköveket, de a pezsgőbontással még várni kell, hisz kilenc éve is odahordták a járdaszegélyt, ami aztán eltűnt, és maradt minden a régiben. Évek óta szerepel a költségvetésben ennek az utcának a javítása, valami miatt azonban mindig elmaradt – panaszolta Bálint József.

Elégedetlen az Oltmező út állapotával is, egy éve visszakapta már a város, de néhány átjáró felfestésén kívül sok minden nem történt. Egyelőre villanyoszloperdő nőtt ki a szélén – újakat állítottak, de a régiek is maradtak – ám járda továbbra sincs, életveszélyes gyalog közlekedni, a buszmegállókat is furcsán helyezték el, csak az Aréna felé közlekedő járatnak vannak megállói, a befelé jövőnek nincsenek.

„Reméljük a kétéves időszakokat a jövő évi kampány jelentősen lerövidíti és a vállalt időtartam előtt meglesznek a most elkezdett útjavítások is” – zárta beszámolóját Bálint József.