Tíz évvel ezelőtt Háromszéki Szabadegyetemként indult, hat éve pedig SIC Feszt névvel szervezik a főként háromszéki és székelyföldi fiatalokat célzó, előadásokat, koncerteket, különféle foglalkozásokat kínáló rendezvénysorozatot. Helyszíne ezúttal is Sugásfürdő lesz, ahová augusztus 8. és 11. között várják a szórakozni vágyó ifjakat és fiatal családokat, s bár regionális jellegű rendezvényről van szó, az évek óta fennálló partnerségre való tekintettel a szervezők a szórványban élő magyarság fiataljait is meghívták a fesztiválra – vázolta Kelemen Szilárd HÁRIT-elnök. Időszerű előadásokkal készülnek, téma lesz az egészséges életmód mellett a Z generáció, a környezetvédelem, az időmenedzsment, de gazdasági kérdéseket is érintenek majd – sorolta. A programok és a fesztivál lebonyolításában önkéntesek segítik a szervezők munkáját – tavaly 150–200 fiatal csatlakozott hozzájuk –, s erre idén is lehetősége lesz az érdeklődőknek, akik mától regisztrálhatnak – fűzte hozzá Antal Balázs. A HÁRIT ügyvezető elnöke megjegyezte, az idei önkéntesek számára képzéseket is szerveznek, szervezeti menedzsmentről, személyiségfejlesztésről, az önkéntesség különféle formáiról tanulhatnak majd.

A család az egyetlen biztos mai háttér, valódi kötelék – egyebek mellett erre kívánják felhívni a figyelmet idén a SIC feszt népszerű programján, a családi napon. Grüman Éva főszervező szerint tavaly mintegy félezer család regisztrált, idén augusztus 10-én 10 és 18 óra között várják különféle interaktív foglalkozásokkal a látogatókat. Kiemelte, ezúttal Benedek Elek emléke előtt kívánnak tisztelegni a mesemondó születésének 160. évfordulója kapcsán, így Tündérország krónikása címmel pályázatot hirdetnek 1–4., 5–8., 9–12. osztályosok, illetve felnőttek számára. A pályázóktól július 31-ig várnak Elek apó meséiből ihletett saját történeteket a Hárit-irodában (a Beör-palota földszintjén) vagy az elekapocimborai@gmail.com e-mail-címre. Minden pályamunkát családi jeggyel jutalmaznak, a legjobb történeteket pedig a rendezvény ideje alatt a Friss FM rádióban is felolvassák.

Az RMDSZ területi szervezete kezdetek óta partnere a rendezvénysorozatnak, hiszen nemcsak az adminisztrációt, hanem a kapcsolatépítést is fontosnak tartjuk – fejtette ki Tamás Sándor. Úgy vélte, ma Székelyföldön több lehetőségük van a fiataloknak tanulásra, szórakozásra, vállalkozásra, mint tíz éve. Ennek kapcsán javasolta a szervezőknek, hívjanak meg a fesztiválra sikeres fiatal orvosokat, tanárokat, képzőművészeket, vállalkozókat, akiknek előadásai a pályakeresőket segíthetik.

A különféle programokat folk és borudvar, számos koncert, lemezlovasok fellépései színesítik, Sugásfürdőn koncertezik többek közt az USNK, Tamáska Gabriella, a Margaret Island, itt lesz DJ Pixa, DJ Shiver, s Japánból érkezik DJ Yaksa.

A fesztivál további tudnivalói a sicfeszt.ro honlapon, illetve annak Facebook-oldalán érhetők el. A négynapos belépő ára elővételben 30 lej, a helyszínen váltott napi jegyért 15 lejt kell majd fizetni. A családi napon a 12 évnél fiatalabbaknak nem kell belépőt váltani, az idősebb gyermekek és felnőttek 15 lejes jeggyel látogathatják a programokat.