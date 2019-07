A kormányfő a magyar–amerikai kapcsolatokat jellemezve úgy fogalmazott: az évek során nagyon színes kép alakult ki, tele izgalommal és érzelmekkel, voltak csúcspontok és mélypontok, jó és rossz idők. A magyarok úgy érzik, most jó idők járnak – közölte, köszönetet mondva David Cornsteinnek, az Egyesült Államok budapesti nagykövetének. Hozzátette, szerinte a kapcsolatokat mindig az határozta meg, hogy az amerikai adminisztráció által támogatott értékek és a magyarok által védett értékek között volt-e átfedés. Erre ma határozott igen a válasz – jelentette ki a miniszterelnök. Szavai szerint az amerikaiak jó okból vallják, hogy Amerika az első, és ugyanígy a magyarok is jó okból mondják, hogy Magyarország az első. Kölcsönös a tisztelet egymás hazafias álláspontja iránt, mindkét ország állami kötelességnek tekinti polgárai biztonságának garantálását, vallja a férfi és a nő közötti egyenlőség értékének védelmét, nemzeteik alapját pedig a családok adják, amelyek apából, anyából és gyermekekből állnak, rájuk alapozható a jövő – sorolta a közös pontokat Orbán Viktor. Arról is beszélt, nem hajlandók elfogadni azt a modern politikai képmutatást, amely nem törődik azzal a ténnyel, hogy ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. Magyarország és az Egyesült Államok eltökélten dolgozik együtt, hogy segítsen azoknak a keresztény közösségeknek, amelyeknek szükségük van rá – emelte ki.

Orbán Viktor szólt arról, hogy Magyarország közép-európai országként megértette a történelem tanulságait: amikor a Kelet és a Nyugat konfliktusban volt, a közép-európaiak mindig veszítettek. Ez az amiért Magyarország békében és stabilitásban érdekelt a régióban, és nagyon jól tudja, hogy ennek elérésének legjobb módja a tagság a NATO-ban, a világ legsikeresebb védelmi szövetségében – mondta.

Az Egyesült Államok történelmét felidézve a miniszterelnök kifejtette: 243 évvel ezelőtt az amerikaiak kinyilvánították országuk függetlenségét, és ez alatt a hosszú idő alatt bebizonyosodott, hogy kétségtelenül egy kivételes ország, egy kivételes nemzet jött létre. Orbán Viktor – aki legutóbb kilenc éve vett részt a budapesti amerikai nagykövetség függetlenség napi rendezvényén – végül arról biztosította az Egyesült Államokat, hogy számíthat Magyarországra a közös értékekért folytatandó küzdelemben, akár a tárgyalótermekben, akár a csatatéren.

David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete köszöntőjében azt mondta: a függetlenség napja nagyon különleges és egyedülálló ünnep minden amerikainak, minden amerikai együtt van, hogy megünnepelje a szabadságot, a jogállamiságot. Elismerően szólt továbbá az Orbán Viktorral való kapcsolatáról, partnernek, barátnak nevezte a kormányfőt, és ugyanígy méltatta a két ország viszonyát.