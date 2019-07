Alkotmánymódosítás az elnökválasztás előtt

A sietséget az SZDP a május 26-ai referendum eredményével indokolja: mivel a román állampolgárok „egyértelmű véleményt nyilvánítottak”, az államfő által megadott határidő – Klaus Iohannis az elnökválasztás első vagy második fordulóján szeretné az újabb népszavazást kiírni – „túl hosszú”. Az SZDP az államfőnek a GRECO-jelentéssel kapcsolatos megjegyzéseire reagálva leszögezi: a testület a márciusi jelentésébe foglalt ajánlásokat kéri számon, nincs köze a május 26-i referendumhoz, ahogyan azt az államfő állítja. Az SZDP szerint a GRECO-jelentés olyan következtetéseket és ajánlásokat tartalmaz, amelyek az igazságügyi rendszeren belül is éles vitákat váltottak ki: „Több bíró és ügyész is bírálja a jelentést, jelentős hibákra hívják fel a figyelmet, ugyanakkor a dokumentum bizonyos következtetései ellentmondanak az alkotmánybíróság határozatainak. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács sem ért egyet minden felvetéssel (...) Ilyen körülmények között a politikusoknak tartózkodniuk kell minden lépéstől mindaddig, amíg a bírák, ügyészek és szakértők közös álláspontra jutnak” – áll a közleményben, amelyben az SZDP leszögezi, hogy nem indítványoz semmiféle törvénymódosítást és nem szól bele a vitákba, amíg az érintett szakmai szervezetek képviselői konszenzusra nem jutnak. Végül arra is rámutatnak, hogy összesen 14 olyan európai országról van még tudomásuk – köztük van Franciaország, Németország és Hollandia is –, amelyek szintén nem hajtották végre a GRECO ajánlásait, így „Románia nem számít egyedülálló esetnek, ahogyan azt az elnök sugallja”.