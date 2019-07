Egyelőre csak nyugdíjemelés lesz

Most a nyugdíjpont értékét emelik, és ennek alapján számolják újra a nyugdíjakat; egyesek növekedni fognak, de egyik sem csökkenhet a jelenlegi szint alá. A többi rendelkezés – köztük a sokgyermekes anyáknak járó kedvezmény – három év múlva alkalmazható. A nyugdíj-járulékot utólag is be lehet majd fizetni, és csak egyféle előrehozott nyugdíj lesz.