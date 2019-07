Neaga lemondott

A vezérigazgató kifejtette: négymilliárd euró értékben indított el különböző projekteket, amelyek a közeljövőben hozzájárulnak Románia fejlődéséhez, ezért kíván dolgozni a továbbiakban is. Narcis Neaga nem először válik meg az országos útügy vezetésétől: először 2013-ban nevezték ki a társaság élére, azóta pedig többször is leváltották, hogy később újra kinevezzék. Legutóbb tavaly májusban Viorica Dăncilă kormányfő nevezte ki, aki most a menesztését kérte.